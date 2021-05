Este domingo, en torno a las 21:45 horas, una mujer sufrió un grave ataque por parte de un oso en Cangas del Narcea, en Asturias. Tal y como recoge El Comercio, la mujer había salido a pasear con su familia después de cenar, como hacía cada día.

La cuestión es que, a la salida de una curva, la anciana se topó con el animal que, según algunos testigos, de acuerdo con el medio citado, fue arrastrada varios metros. La intervención de sus acompañantes fue clave, ya que sirvió para ahuyentar al oso. No obstante, la víctima sufrió importantes daños: heridas en la cara y hasta la rotura de su cadera. No obstante, no se teme por su vida.

La mujer estaba sola en el momento del ataque, puesto que se había quedado algo atrás en el paseo con el grupo. La anciana es vecina de una pequeña localidad de Sonande, que tiene cerca de 30 habitantes. Los daños proceden del zarpazo del animal, que logró derribar a la mujer.

Tras el ataque, esta fue trasladada rápidamente al hospital Carmen y Severo Ochoa. El Comercio indica, asimismo, que está previsto su traslado a la unidad maxilofacial del HUCA, en Oviedo, para tratar las graves heridas que ha sufrido en la cara. También, este lunes las autoridades de la zona harán la pertinente búsqueda para dar con el animal y sedarlo.