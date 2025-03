Oncólogos denuncian presiones en la sanidad privada para frenar terapias 'caras'

Un escándalo sacude la sanidad privada tras las denuncias de varios oncólogos que aseguran estar recibiendo presiones para no prescribir tratamientos oncológicos de alto coste a sus pacientes. Según ha revelado 'ABC', la empresa Atrys Bienzobas, contratada por varias aseguradoras para asesorar en decisiones médicas, estaría interviniendo en la elección de terapias, priorizando opciones más económicas sobre las que recomiendan los propios médicos.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha confirmado a laSexta que investigará estos hechos, que podrían estar afectando la calidad del tratamiento de los pacientes con cáncer.

Un informe que revela las presiones

La denuncia ha tomado fuerza tras un mensaje en redes sociales del director de oncología de un hospital privado en Marbella, quien ha mostrado un informe en el que se le insta a reconsiderar la terapia propuesta para una paciente y valorar una alternativa más barata. El documento proviene de Atrys Bienzobas, la empresa que varias aseguradoras han contratado para revisar los tratamientos recomendados por los médicos.

"Mi caso más reciente: rechazan Caelyx Yondelis en una paciente con carcinoma ovario, poli tratada pero ECOG 0, porque la AP original era de carcinoma de trompa de Falopio y dicen que son patologías diferentes. En su lugar, propone tamoxifeno o etopósido", ha asegurado un especialista en redes.

El problema radica en que los médicos no solo deben justificar sus decisiones ante los asesores de Atrys Bienzobas, sino que en algunos casos estos asesores directamente no autorizan de primera instancia los tratamientos de alto coste. 'ABC' ha tenido acceso a decenas de documentos en los que se evidencia que los informes de la empresa argumentan que "el beneficio no justifica el gasto" y sugieren alternativas más baratas.

"Seguimos sumando denegaciones", denuncia otro oncólogo. Algunos médicos van más allá y acusan a Atrys Bienzobas de lucrarse a costa de restringir el acceso a terapias innovadoras, lo que, según afirman, puede acortar la esperanza de vida de los enfermos.

La Sociedad Española de Oncología Médica abre una investigación

Ante la gravedad de las denuncias, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha decidido tomar cartas en el asunto. Su presidente, César Rodríguez, ha reconocido que el caso genera "preocupación" y ha confirmado que ya han mantenido reuniones con todas las partes implicadas para esclarecer los hechos.

"Se está trabajando de manera activa. Estamos preocupados por los pacientes", ha declarado Rodríguez, quien ha subrayado que es fundamental que los médicos tengan libertad para elegir el tratamiento más adecuado sin interferencias económicas.

Por su parte, la empresa Atrys Bienzobas ha negado que ejerza ningún tipo de presión sobre los oncólogos y ha defendido que sus recomendaciones se basan en criterios clínicos.