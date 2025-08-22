Montse Sastre, alcaldesa de San Justo (Zamora), sobre los incendios: "Se hacen pequeñas labores de prevención, pero está claro que se necesita más"

La alcaldesa de San Justo ha indicado que el problema de las leyes aprobadas para prevenir incendios es en que en muchos municipios pequeños no cuentan con "capacidad presupuestaria".

Montse Sastre, alcaldesa de San Justo (Zamora) ha explicado que han vivido días de "incertidumbre" por los incendios forestales, confesando que parece que ahora el fuego "está controlado". "Siguen trabajando en la zona", ha señalado.

Además, ha aclarado que en ningún momento han tenido la sensación de que no se ponían los medios necesarios. "Hemos visto pasar continuamente medios de Castilla y León y la UME", ha aclarado, añadiendo que también ha ido gente de Cataluña o Francia. "Hemos estado apoyados en todo momento por todo el mundo", ha asegurado.

En cuanto a las labores de prevención, Montse Sastre ha reconocido que se hacen pequeñas labores de este tipo durante el año, aunque tras lo ocurrido queda claro que "se necesita hacer más" y que las cuadrillas deberían "trabajar durante todo el año en todas las zonas".

Sin embargo, ha destacado que el problema es que no dotan a los pequeños municipios de "capacidad presupuestaria". "Está bien crear leyes, pero no tenemos capacidad para afrontarlo", ha confesado, indicando que llegan justos para poder dar "los servicios básicos" a los ciudadanos.

Por tanto, ha pedido que, cuando salga una ley, doten presupuestariamente a los ayuntamientos.