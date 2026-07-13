Qué se decidió, cómo y quién: respuestas a las dudas sobre los avisos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Los detalles Si bien desde la Junta de Andalucía defienden que no envió un ES-Alert para evitar problemas mayores, lo cierto es que hay polémica en torno a las advertencias que, algunos dicen, no llegaron a la población.

El incendio en Los Gallardos, Almería, está controlado pero sigue activo con personas desaparecidas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, han mostrado unidad, aunque la oposición exige explicaciones sobre las decisiones tomadas. El alcalde de Bédar, Ángel Collado, decidió avisar a los vecinos personalmente tras ser alertado por ellos del humo. Sin embargo, no todos fueron informados, lo que ha generado críticas. Los técnicos de la Junta optaron por no enviar el ES-Alert, considerando que podría causar confusión, decisión respaldada por Moreno y el consejero Antonio Sanz.

El letal incendio de Los Gallardos (Almería) está controlado, aunque a última hora de la tarde de este lunes sigue activo con todavía una decena de personas desaparecidas. Si bien este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, han vendido imagen de unidad, ya hay preguntas que responder.

De hecho, la oposición del 'popular' le ha pedido que comparezca y explique las decisiones tomadas, antes y durante el incendio. Es decir, qué se decidió, cómo y quién lo hizo.

Una de esas cuestiones es quién decidió avisar a los vecinos puerta a puerta. Según contó él mismo, fue el alcalde de Bédar, Ángel Collado, quien decidió y movilizó a la Policía Local y a los concejales para avisar casa por casa. A su vez, a él le avisaron los vecinos sobre la existencia de humo, tras lo que llamó al 112, desde donde le comunicaron que sí, que el fuego estaba en Los Gallardos.

Entonces, en su mismo coche se trasladó hasta allí. De hecho, en contacto con la delegada del Gobierno de la Junta, se fue moviendo para ver hacia dónde avanzaba el fuego y empezó a avisar a concejales y vecinos, al tiempo que también se tocaron las campanas.

Ahora bien, no todo el mundo se enteró. Precisamente, es lo que denuncia el hijo de un fallecido que iba hablando con su padre y que no sabía que había un incendio, así como otros vecinos con los que trataba de huir cuando las llamas les alcanzaron: "Estaba al teléfono con mi padre cuando pasó; no hubo aviso, ellos no sabían que había un incendio y cuando lo supieron porque vieron el fuego, ya era tarde", lamenta.

En este punto, cabe preguntarse, entonces, quién decidió no mandar el ES-Alert. Fueron los técnicos de la Junta de Andalucía, pues son estos los que lo estudian y consideran que es mejor no hacerlo, según ha relatado el consejero andaluz Antonio Sanz, desde el primer momento.

En concreto, tanto él como el presidente Moreno han explicado en distintas ocasiones que mandar el aviso iba a ser confuso, pudiendo provocar más problemas. Además, el alcalde ya estaba avisando a los vecinos, por lo que consideraron que esa iba a ser la mejor forma de salvarlos del fuego.

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