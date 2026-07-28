La muerte de una mujer herida de gravedad en el incendio de Los Gallardos eleva a 14 los fallecidos en el incendio de Los Gallardos

Los detalles La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal.

Una mujer que estaba ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha fallecido tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, elevando a 14 el número de muertos. La paciente sufría quemaduras en el 70% de su cuerpo. Otros tres pacientes siguen hospitalizados por el mismo incidente. El incendio, extinguido recientemente por el Plan Infoca, calcinó 5.200 hectáreas. Hasta ahora, las víctimas incluían doce extranjeros y un español. La investigación sobre el origen del fuego, que podría haber sido causado por un cable eléctrico caído, sigue en curso.

Una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) de julio pasado ha muerto este martes, con lo que los fallecidos se elevan a 14.

La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

Con este deceso se eleva a catorce la cifra total de víctimas mortales como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería. Por otro lado, otros tres pacientes continúan ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío a causa de este mismo siniestro.

Esta muerte tiene lugar apenas unos días después de que el dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca, diera por extinguido oficialmente el fuego, que calcinó un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas en el Levante almeriense.

Hasta este último deceso, las trece víctimas mortales previas correspondían a doce ciudadanos extranjeros (procedentes del Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Francia) y a un ciudadano español, todos ellos mayores de edad. El incendio, catalogado por los expertos como extraordinario debido a su comportamiento extremo y a velocidades de propagación inusuales que alcanzaron los 128 metros por minuto, ha motivado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por parte del Consejo de Ministros para articular el paquete de ayudas estatales.

El juzgado instructor, en coordinación con la Guardia Civil y la brigada de investigación de agentes forestales, mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer el origen exacto de las llamas, cuyo primer aviso al 112 alertó de un fuego en una cuneta presuntamente provocado por la caída de un cable eléctrico.

El incendio de La Vall d'Uixó sigue "muy activo" y afronta una tarde "larga y complicada"

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido