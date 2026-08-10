Se elevan a 810 las hectáreas quemadas en el incendio de Tírig (Castellón), que ha obligado a evacuar a Catí

Los detalles 21 aeronaves se han incorporado este lunes a los trabajos de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), tras la tercera noche de ataque terrestre por parte de los bomberos del Consorcio provincial.

El incendio forestal de Tírig, en Castellón, evoluciona favorablemente y se espera que se estabilice pronto, aunque la superficie afectada ha aumentado a 810 hectáreas. Según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y Antonio Rodrigo, del Consorcio de Castellón, dieciocho medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción, tras tres noches de ataque terrestre por los bomberos. El incendio, que afecta a un perímetro de 21 kilómetros, se declaró el pasado viernes, posiblemente por un rayo. Se ha evacuado el municipio de Catí y se han desplegado numerosos recursos para proteger viviendas y granjas. La Generalitat ha activado el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.

El incendio forestal de Tírig (Castellón) presenta este lunes una evolución "muy favorable" y hay una "probabilidad muy alta" de que se pueda estabilizar en las próximas horas, si bien la superficie afectada por las llamas ha aumentado durante la noche y se sitúa en 810 hectáreas, frente a las 684 hectáreas contabilizadas en el anterior balance.

Así lo han explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del Consorcio de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras la reunión tras la reunión del Cecopi celebrada esta mañana.

Además, un total de 21 aeronaves se han incorporado este lunes a la extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), tras la tercera noche de ataque terrestre por parte de los bomberos del Consorcio provincial para avanzar en el control del fuego, declarado el pasado viernes a última hora de la tarde.

Las tareas se han centrado esta noche en la combinación del ataque directo y el uso del fuego técnico, según han indicado desde el Consorcio de bomberos de Castellón. El incendio ha quemado por el momento 810 hectáreas y afecta a un perímetro de 21 kilómetros, y los medios de extinción han trabajado para proteger de manera prioritaria las viviendas y las numerosas granjas de la zona.

Este domingo se ordenó la evacuación del municipio de Catí, que estaba confinado desde el día anterior después de que el incendio de Tírig avanzara hacia ese municipio.

Según informa Emergencias, en la zona trabajan en estos momentos once unidades terrestres, cinco helitransportadas y once autobombas de la Generalitat; cuatro dotaciones, ocho autobombas y cuatro unidades especiales de bomberos forestales del Consorcio de bomberos; dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, tres vehículos del Ayuntamiento de Alicante y brigadas forestales del Consorcio de Valencia; y bomberos voluntarios de Els Ports y Alcalatén.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en la zona para colaborar en la extinción del fuego, además de once medios aéreos de la Generalitat y otros siete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El incendio se declaró el pasado viernes a última hora de la tarde y todo apunta a que la causa fue un rayo. Se declararon otros tres incendios, en Salzadella (ya extinguido) y en Culla y Serra d'en Galceran (ya controlados).

Emergencias de la Generalitat ha activado para hoy el nivel de premergencia extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.

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