Donaciones antes que herencias: así es la vía que hace más asequible el acceso a la vivienda en España

¿En qué consiste? Al hacer una donación se evita el impuesto de sucesiones pero el donante puede pagar el incremento de diferencia de valor patrimonial del inmueble. También podría pagar un recargo de plusvalía municipal, explica un abogado.

El acceso a la vivienda en España se ha vuelto extremadamente difícil, incluso para quienes tienen empleo y ahorros. Ante esta situación, las donaciones han surgido como una alternativa más económica que las herencias para adquirir una vivienda. Néstor, por ejemplo, logró obtener una casa en Valencia gracias a la donación de su padre y una exención de condominio. Según Nora García, presidenta de ASICVAL, los donatarios suelen tener entre 35 y 45 años, y los donantes suelen ser mayores de 60. Las donaciones permiten evitar el impuesto de sucesiones, aunque pueden conllevar otros costos, como el pago de plusvalía municipal, según el abogado Vicente Boluda.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un casi imposible en España. En un sueño para muchos y para muchas que ven cómo los años pasan pero que no, que ya no solo no pueden comprar sino que tampoco pueden alquilar a pesar de tener un trabajo. A pesar de tener unos ahorros. A pesar de deber tener una solvencia económica si se compara su situación con la de sus padres o los padres de sus padres. Ante esta situación ha surgido la vía de las donaciones como una alternativa más económica que las herencias.

Porque son muchos los que buscan una forma más asequible de tener una casa. "Estaba pensando en adquirir una vivienda y mi padre y mi tío a través de una herencia tenían una aquí en Valencia", cuenta Néstor.

"Mi padre me hizo la donación y yo luego, haciendo una exención de condominio accedí a conseguirla", ha explicado. A sus 30 años, es algo más joven de los donatarios habituales.

Así lo cuenta Nora García, presidenta de ASICVAL: "La franja de los que reciben los pisos está entre los 35 o los 45 años".

Los donantes, "generalmente mayores de 60". Con este tipo de opciones, al no ser una herencia, se evita el impuesto de sucesiones. Eso sí, en caso de donar un inmueble hay otras cuestiones a considerar. "El donante puede pagar ese incremento de diferencia de valor patrimonial del inmueble cuando lo adquirió a cuando lo transmite. También podría pagar un recargo de plusvalía municipal", explica el abogado Vicente Boluda.

Es lo que le pasó al padre de Néstor, en un proceso que se hizo ante notario y que se prepara con poca antelación. "Incluso en el acto anterior a la compra", cuenta Boluda.

Es algo que facilita el acceso a la vivienda y, aunque las donaciones también pueden ser reversibles, es un hecho que los donatarios son los nuevos afortunados.

