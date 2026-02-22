Desalojan a medio centenar de vecinos por un incendio en un bloque de viviendas en Roquetas de Mar

¿Qué ha pasado? El 112 recibió varias llamadas de alerta a eso de la 01:00 de la madrugada a causa de las llamas, originadas en una primera planta de un bloque de tres alturas.

Un incendio en un bloque de viviendas en Roquetas de Mar, Almería, ha provocado el desalojo de alrededor de cincuenta vecinos. Además, un agente de la Guardia Civil ha sido trasladado al Hospital de Poniente debido a la inhalación de humo. Según el 112, la emergencia fue reportada hacia la una de la madrugada, cuando varios ciudadanos alertaron sobre el fuego en una primera planta del edificio de tres alturas en la calle Larache. La sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, Guardia Civil, Policía Local, la empresa de luz y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. El incendio fue extinguido.

Alrededor de medio centenar de vecinos han sido desalojados después de un incendio en un bloque de viviendas en Roquetas de Mar, en Almería. Además, un agente de la Guardia Civil ha tenido que ir al hospital tras haber inhalado humo.

Así informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, sobre los efectos de unas llamas de las que tuvieron constancia a eso de la una de la madrugada, cuando varios ciudadanos alertaron de un fuego en una primera planta de un bloque de tres alturas en la calle Larache.

La sala coordinadora activó en el momento a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la empresa administradora de luz y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias y del Instituto Armado han confirmado que el edificio se evacuó de forma preventiva y que un agente de la Guardia Civil, un hombre de 35 años, quedó afectado por inhalación de humo y precisó de traslado al Hospital de Poniente. El incendio, extinguido.

