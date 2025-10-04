Ahora

Barómetro laSexta | El 50,6% de los encuestados están en contra del envío del buque 'Furor' para asistir a la Flotilla

Los datos El Gobierno de España enviaba hace unos días un patrullero de la Armada española para dar asistencia a las embarcaciones si fuera necesario, algo que ha abierto un gran debate en la sociedad.

Resultados del barómetro de laSexta sobre qué opinan los ciudadanos del envío del buque 'Furor' para asistir a la Flotilla.
La Sumud Global Flotilla, conocida como la Flotilla de la Libertad, comenzaba hace poco más de un mes su trayectoria hacia territorio gazatí con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria.

Miles de personas han salido a las calles durante los últimos días para apoyar a los tripulantes y protestar contra el abordaje del Ejército de Israel. Por su parte, el Gobierno de España enviaba el buque 'Furor' para dar asistencia a las embarcaciones si fuera necesario, algo que ha abierto un gran debate en la sociedad.

El barómetro de laSexta, gracias a datos del instituto Invymark, muestra que un 50,6% de los encuestados sobre este tema están en contra de que se enviara el patrullero de la armada española, mientras que por tan solo unas décimas, el 49,4% se posiciona a favor.

Desgranando cada resultado por partidos políticos, votantes el Partido Popular muestra con un 98,4% su negativa. Sin embargo, un 99,8% de los encuestados socialistas aseguran estar a favor.

De su lado, desde Sumar exaltan su total apoyo a esta decisión con un rotundo 100%. Al contrario y como cabía esperar, desde Vox indican su opinión en contra con un 97,9%.

