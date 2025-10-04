Juanjo Cuéllar: "No habrá dimisiones en Andalucía, lo último que le falta a Juanma Moreno es una crisis de Gobierno"

Los detalles La gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha destapado un grave problema en la sanidad pública andaluza. Las denuncias de pacientes y la falta de respuesta de la consejera de Salud, Rocío Hernández, han generado fuertes críticas y dudas políticas.

La gestión del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía ha puesto de manifiesto un grave problema en el sistema sanitario público andaluz: la inacción y las contradicciones de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Desde que asumió el cargo en julio de 2024, la responsable sanitaria ha ignorado las denuncias de las pacientes afectadas por los fallos en el cribado.

Tras conocerse esta situación, son muchos los que se plantean una pregunta clave: ¿por qué el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene en su puesto a la consejera de Salud?

"De momento no va a haber ni dimisión ni destitución y digo de momento porque lo último que le conviene ahora mismo al presidente de la Junta de Andalucía es una crisis de Gobierno profunda", explica en este vídeo el periodista Juanjo Cuéllar.

"No la destituye tampoco porque sería de alguna forma reconocer que ha habido un fallo global del sistema, o algo incluso peor, una negligencia en el sistema andaluz de salud, que es un sistema complicado que gestiona la vida sanitaria de ocho millones de andaluces", añade Cuéllar.

Asimismo, el periodista detalla que Juanma Moreno va a seguir "fiel a su talante", el cual "le ha funcionado durante todo este tiempo", y que los pasos a seguir ante esta situación son, primero, "pedir disculpas por lo que ha pasado y, sobre todo, buscar soluciones".

