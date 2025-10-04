Una mujer de 26 años sufre la amputación de sus piernas tras un doble atropello en Carabanchel

Calle Antonio López, donde ha tenido lugar el atropello doble, en Carabanchel (Madrid).

Un grave atropello en la calle Antonio López, en el barrio de Carabanchel, ha dejado dos heridos que han sido trasladados a hospitales en estado grave. Una mujer de 26 años sufrió la amputación de sus piernas y se encuentra intubada en el Hospital Universitario La Paz. Un hombre, con una fractura abierta en una pierna, fue llevado al hospital 12 de Octubre. Ambos fueron embestidos mientras descargaban mercancía de una furgoneta en doble fila. La Policía Municipal detuvo al conductor, realizándole una prueba de alcoholemia, y ciudadanos presentes evitaron su huida y realizaron un torniquete.

La mujer, de 26 años, ha sufrido la amputación de sus piernas y se encuentra intubada en las instalaciones sanitarias.

Mientras, el hombre, que tiene una fractura abierta en una pierna, también ha sido llevado al hospital, en este caso al 12 de Octubre.

Por su parte, la Policía Municipal ha detenido al conductor, que ha pasado a disposición judicial. Los agentes habrían realizado una prueba de alcoholemia.

Los afectados estaban descargando mercancía de una furgoneta en doble fila cuando un conductor los ha embestido por detrás.

Ciudadanos que han presenciado los hechos han colaborado para evitar que el conductor huyera del lugar e incluso han realizado un torniquete.

