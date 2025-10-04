Ahora

Atropello doble

Una mujer de 26 años sufre la amputación de sus piernas tras un doble atropello en Carabanchel

El contexto La Policía Municipal ha detenido al conductor del vehículo tras un siniestro que ha tenido lugar en la calle Antonio López del madrileño barrio de Carabanchel. Ha pasado a disposición judicial.

Calle Antonio López, donde ha tenido lugar el atropello doble, en Carabanchel (Madrid).Calle Antonio López, donde ha tenido lugar el atropello doble, en Carabanchel (Madrid).EMERGENCIAS MADRID
Un atropello doble en la calle Antonio López del madrileño barrio de Carabanchel ha dejado dos heridos que han sido trasladados en estado grave al Hospital Universitario La Paz.

La mujer, de 26 años, ha sufrido la amputación de sus piernas y se encuentra intubada en las instalaciones sanitarias.

Mientras, el hombre, que tiene una fractura abierta en una pierna, también ha sido llevado al hospital, en este caso al 12 de Octubre.

Por su parte, la Policía Municipal ha detenido al conductor, que ha pasado a disposición judicial. Los agentes habrían realizado una prueba de alcoholemia.

Los afectados estaban descargando mercancía de una furgoneta en doble fila cuando un conductor los ha embestido por detrás.

Ciudadanos que han presenciado los hechos han colaborado para evitar que el conductor huyera del lugar e incluso han realizado un torniquete.

