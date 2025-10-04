Las diferencias de precios entre vivir en un pueblo rico o uno pobre: el precio de una cerveza puede variar hasta en tres euros

El contexto Esta semana se han conocido los ayuntamientos con más y menos renta de España. Con el mismo dinero, la diferencia de precios entre Pozuelo de Alarcón (el más rico) y Benamargosa (el más pobre) son amplias.

Esta semana se han conocido las rentas de todos los pueblos de España y, por tanto, cuáles tienen mayores rentas entre sus habitantes y los que tienen menos. Una comparación que ha llevado a ser a Pozuelo de Alarcón (Madrid) el pueblo más rico en 2025 con unos ingresos anuales de 88.011 euros anuales y a Benamargosa (Málaga) el más pobre con solo 13.831 euros al año por habitante.

Y, en su traducción al día a día, el dinero a unos les cunde más que a otros. Sin ir más lejos, tomarse una cerveza en un bar en Benamargosa cuesta alrededor de dos euros, mientras que en el pueblo madrileño el precio asciende a casi cinco. Lo mismo ocurre con el café: en la localidad malagueña cuesta 1'50 mientras que en Pozuelo esa cantidad asciende a 3'80.

Es la diferencia que también se repite al hacer la compra. En Benamargosa, un litro de aceite y un kilo de tomate cuesta 5'70. En un supermercado de Pozuelo, los mismos productos tienen un valor de 7'30 euros. Dos pueblos completamente opuestos debido a las rentas de sus habitantes, muy distanciadas (por arriba unos y por abajo otros) de los 31.333 euros anuales de la media nacional.

"Porque es un pueblo agrícola y tiene otra clase de salario", justifica un vecino de Benamargosa la renta media del pueblo. "Tenemos al lado la finca y los futbolistas que lo que hacen es aumentar la renta de Pozuelo", argumenta una vecina del pueblo madrileño que su localidad sea la más rica de España.

Pero allí tener más ingresos va de la mano con tener más gastos: "Aquí están un 80% de los colegios más caros de Madrid. Y después hay una serie de universidades privadas que cuestan de 1.500 a 2.000 euros mensuales". Más gastos en la compra, en la vivienda, en educación y también en el ocio solo por vivir en Pozuelo: "A lo mejor en Madrid me costaba 35 euros hacerme las uñas bien y aquí me acabo de gastar 55".

Es el precio a pagar por estar en el pueblo más rico o el más pobre de España.

