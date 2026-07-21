Los perros de hasta 40 kilos ya pueden viajar con sus dueños en todos los trenes de Renfe

Los detalles Quienes hayan viajado este martes en tren, quizás se han encontrado con perros en su vagón: en un asiento y sin transportín, ya que está permitido desde el 21 de julio. La medida no gusta a todo el mundo.

Pasajeros y perros al tren. Renfe abre la puerta a estos animales de hasta 40 kilos en prácticamente toda su red. "Son de la familia y nos los tenemos que llevar donde vamos", explica una pasajera.

Eso sí, con algunas normas: Solo se podrá llevar un perro grande por pasajero y dos por vagón, el asiento que está reservado para el animal es el contiguo al pasajero, junto a la ventanilla y sin transportín, y deben viajar con su propio billete de mascota, por 40 €.

Pero sobre todo, "cuidándoles en todo momento y que no molesten", aseguran los pasajeros que ya han viajado con perros grandes.

Quienes tienen perro aplauden esta decisión, sobre todo en esta época de vacaciones. "Porque, sino, ¿cómo lo llevas?", se preguntan. "Ellos van más tranquilos, muchas veces más que en coche incluso"

Aunque no todos compran el billete de esta medida. "Hasta 40 kilos me parece como mucho, ¿no?", aseguran una pasajera. "Prefiero que no viajen los perros", comenta otra.

Son muchas las personas alérgicas, otras con miedo o que directamente no les gustan los perros. "Me gusta que estén en el campo pero no en el tren", comenta otra.

Porque aunque Renfe dé un kit de viaje con una funda para el asiento y una alfombrilla, no es suficiente para todos. "Si viene uno cerca de mí, le diré a la dueña que no me chupe y que no se me acerque", dice otro pasajero.

¿La alternativa? Seguirá habiendo vagones exclusivamente para humanos.

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