La tercera ola de calor del verano superará los 40 grados en el centro, nordeste y sur de España

Los detalles Este miércoles hay aviso naranja por altas temperaturas, principalmente en la mitad este, el centro de la península y valles como el del Guadiana o el Guadalquivir.

Este martes ha empezado la tercera ola de calor de este verano que acabará, en principio, este jueves. Una ola de calor que será corta pero muy intensa y bastante infernal en muchas zonas. Las temperaturas suben este miércoles en muchas zonas y, efectivamente, se superarán los 40 grados en el centro, nordeste y en el sur.

El miércoles las regiones que estarán en aviso naranja son: la mitad este, el centro de la península y valles como el del Guadiana o el Guadalquivir. Hablaríamos de máximas de más de 40 grados en zonas del centro sur y también al nordeste. Y ojo al Mediterráneo porque a las altas temperaturas, se añade la humedad y un episodio de calima.

La ola de calor dejará máximas de 40 grados en el sur peninsular y depresiones del este, así como mínimas de 25 grados en el Mediterráneo y el Guadalquivir; también se esperan tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en el este de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica cielos despejados o con algunas nubes altas en buena parte del país, calima en Baleares, sur y este de la Península, y nubes bajas con algunas brumas en las costas gallegas; además se prevé nubosidad de evolución vespertina en el este y sureste peninsular. Esta situación dejará algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo, en el interior de Castellón, Tarragona y Valencia, norte de Murcia, este de Andalucía y sureste de Albacete.

Las temperaturas máximas -que subirán en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en el Mediterráneo y oeste de Galicia- superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península; es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste.

Las mínimas subirán en el interior, y bajarán en el norte y el tercio este; podrán darse noches tropicales (por encima de los 20 grados) en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y no bajar de los 25 grados en el litoral mediterráneo y del Guadalquivir.

Se prevé viento moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, así como en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia; será flojo en el resto. En Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, sin cambios en las temperaturas.

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