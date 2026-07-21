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Acabará el jueves

La tercera ola de calor del verano superará los 40 grados en el centro, nordeste y sur de España

Los detalles Este miércoles hay aviso naranja por altas temperaturas, principalmente en la mitad este, el centro de la península y valles como el del Guadiana o el Guadalquivir.

Tercera ola de calor del verano

Este martes ha empezado la tercera ola de calor de este verano que acabará, en principio, este jueves. Una ola de calor que será corta pero muy intensa y bastante infernal en muchas zonas. Las temperaturas suben este miércoles en muchas zonas y, efectivamente, se superarán los 40 grados en el centro, nordeste y en el sur.

El miércoles las regiones que estarán en aviso naranja son: la mitad este, el centro de la península y valles como el del Guadiana o el Guadalquivir. Hablaríamos de máximas de más de 40 grados en zonas del centro sur y también al nordeste. Y ojo al Mediterráneo porque a las altas temperaturas, se añade la humedad y un episodio de calima.

La ola de calor dejará máximas de 40 grados en el sur peninsular y depresiones del este, así como mínimas de 25 grados en el Mediterráneo y el Guadalquivir; también se esperan tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en el este de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica cielos despejados o con algunas nubes altas en buena parte del país, calima en Baleares, sur y este de la Península, y nubes bajas con algunas brumas en las costas gallegas; además se prevé nubosidad de evolución vespertina en el este y sureste peninsular. Esta situación dejará algunos chubascos y tormentas localmente fuertes, con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo, en el interior de Castellón, Tarragona y Valencia, norte de Murcia, este de Andalucía y sureste de Albacete.

Las temperaturas máximas -que subirán en general, especialmente en el alto Ebro, y bajarán en el Mediterráneo y oeste de Galicia- superarán los 35 grados en Baleares, Ceuta y amplias zonas de la Península; es probable que se alcancen los 40 grados en Andalucía, meseta sur y, puntualmente, en las depresiones del nordeste y del sudeste.

Las mínimas subirán en el interior, y bajarán en el norte y el tercio este; podrán darse noches tropicales (por encima de los 20 grados) en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y no bajar de los 25 grados en el litoral mediterráneo y del Guadalquivir.

Se prevé viento moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, así como en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia; será flojo en el resto. En Canarias, cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, sin cambios en las temperaturas.

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