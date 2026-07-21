Afra Blanco estalla por el bar franquista de Arteixo (A Coruña): "Estoy deseando que mañana este templo del odio esté cerrado"

"La mayor parte de restaurantes de Galicia presumen de sus vinos, quesos, carnes, pescados y empanadas, y este señor tiene una pedazo de empanada brutal", comenta Afra Blanco sobre el dueño de un bar de Arteixo multado por apología del franquismo.

En Arteixo, A Coruña, un bar ha sido multado por hacer apología del franquismo. En su fachada, preside una enorme bandera preconstitucional, en su interior se encuentran todo tipo de lemas de la dictadura y avisos a los "rojos" y su dueño se define a sí mismo como facha "por la gracia de Dios".

"Si tengo ganas de ir, desde luego no es para entrar, sino para otras cosas", reacciona Afra Blanco, que afirma que la mayoría de los restaurantes de Galicia presumen de sus vinos, quesos, carnes, pescados y empanadas que hacen y el dueño de este 'fachabar' "tiene una pedazo de empanada mental brutal".

"Este señor no representa ni a la Galicia de Ferreiro, ni a la de 'viúdas de vivos e mortos', ni a la de todos esos gallegos que levantaron con sus manos el resto de Europa, ni a la de las maletas de cartón", prosigue la sindicalista, visiblemente indignada.

También señala que este hombre no representa a familias gallegas, como la suya, que "saben bien lo que es la censura, lo que es el miedo, lo que es que te vengan a buscar por la noche".

Además, recuerda que en esas mismas calles de Arteixo "se encontraban precisamente los cuerpos asesinados por esas gentes un día después". Por todo ello, sentencia: "Yo estoy deseando que mañana este templo del odio esté cerrado".

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