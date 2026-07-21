Ignacio Escolar, tras la querella de Julio Iglesias contra elDiario.es: "Miente. Lo único que hicimos fue doblar el testimonio para proteger a las víctimas"

"Las mujeres que aparecen dando esas declaraciones son las denunciantes, las personas que trabajaban en estas mansiones de Julio Iglesias", afirma Ignacio Escolar tras la denuncia del cantante a 'elDiario.es' por injurias y calumnias.

Julio Iglesias pasa al ataque y ha denunciado a 'elDiario.es' por intromisión al honor, injurias y calumnias a raíz de la exclusiva que desvelaba los detalles sobre los presuntos abusos sexuales y laborales del cantante con varias trabajadoras de su mansión.

Más Vale Tarde lo analiza con Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', que se esperaba esta querella: "Lleva amenazando con ella desde hace meses", comenta el periodista, que explica que se trata de una demanda por lo penal en la que "se puede pedir cárcel contra los cinco periodistas que estamos querellados".

Algo menos habitual en los medios de comunicación, pero por lo que Escolar ya ha pasado antes cuando publicaron la información del máster fraudulento de Cristina Cifuentes.

Escolar asegura que en la querella Julio Iglesias miente al decir que las mujeres de los testimonios son actrices: "Las mujeres que aparecen dando esas declaraciones son las denunciantes, las personas que trabajaban en estas mansiones de Julio Iglesias. Lo único que hicimos, y lo contamos así desde la primera información, es doblar la voz de estas mujeres para preservar su anonimato", señala el director de 'elDiario.es', que recuerda que se trata de una técnica habitual en el periodismo internacional y que se hizo así por recomendación de su socio en esta exclusiva, Univisión.

"Las personas que aparecen ahí, y sobre todo el testimonio, palabra por palabra, incluso la emoción con la que lo cuentan es completamente real", afirma Escolar, que indica que esto "es muy fácil de confirmar y lo haremos en el tribunal" presentando las grabaciones originales y el doblaje.

Escolar destaca que se trata de una investigación que ha durado tres años y recuerda: "Le dimos once días a Julio Iglesias para que nos diera su versión, once días en 80 gestiones, llamadas y correos para que nos contestara. No quiso responder".

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