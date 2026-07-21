Paquita denuncia que la quieren desahuciar a sus 82 años para convertir su casa en un piso turístico: "Tengo aquí mi vida"

Los detalles Paquita, que tiene párkinson, vive en su casa del centro de Madrid desde 1998. Paga 1.150 euros de alquiler y asegura estar dispuesta a aceptar una subida del precio para poder quedarse.

Los desahucios en España continúan, y el caso reciente de Paquita, una mujer de 82 años en Madrid, ha generado atención. Vive en el mismo piso desde 1998, sufre párkinson y es dependiente, lo que la coloca en una situación vulnerable. A pesar de pagar puntualmente un alquiler de 1.150 euros, los propietarios quieren desalojarla. Paquita sospecha que el motivo es convertir su hogar en un apartamento turístico, como ha ocurrido con otras viviendas del edificio. Aunque el desahucio ha sido aplazado temporalmente por el juzgado, ella pide quedarse, ofreciendo incluso pagar más para mantener su hogar.

Los desahucios en España no cesan, y cada uno se da en diferentes circunstancias. El último que hemos conocido es el de Paquita, que ha denunciado en redes sociales que la quieren desahuciar de su casa en Madrid a sus 82 años.

Lleva viviendo en el mismo piso del centro de la capital desde 1998, tiene párkinson y es dependiente, una situación de vulnerabilidad que ella alega para evitar que la echen de su casa. Los dueños quieren desahuciarla, a pesar de que paga cada mes y sin retraso su alquiler de 1.150 euros.

En declaraciones a Más Vale Tarde, Paquita ha reconocido estar "muy mal" por la situación que está viviendo. Pide poder quedarse en su casa porque es donde tiene toda su vida, donde fallecieron su madre y su marido.

Según ha explicado, el edificio es una propiedad vertical a cargo de cuatro hermanos. Ella tiene una teoría sobre la razón del desahucio: convertir su casa en un apartamento de alquiler turístico, como ya ha ocurrido con varias viviendas del edificio.

"Creo que lo que quieren hacer es turístico, pero también pueden intentar venderlo porque ya han vendido algunos pisos aquí", ha comentado. Además, ha insistido en que el problema no es el dinero y que está dispuesta a pagar más. "Tengo aquí toda mi vida y me gustaría, si tuvieran que subirnos algo, y que nos dejaran aquí".

De momento, el juzgado n.º 3 de Primera Instancia de Madrid ha aplazado de manera cautelar el desahucio, que estaba previsto para este miércoles.

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