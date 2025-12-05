Ahora

La base de Ile Longe

Francia abre fuego contra cinco drones que sobrevolaban su base militar en Brest donde tienen submarinos nucleares

Los detalles Los responsables de la base naval francesa de Ile Longe activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos sin dar detalles del resultado de los mismos.

Entrada a la base naval francesa de Ile Longe
Francia ha abierto fuego en la tarde de este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest en el noroeste del país, lugar que alberga submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica

Según varios medios de comunicación galos que han citado como fuente a la Gendarmería, los hechos ocurrieron sobre las 19:30 hora local. En ese momento, detectaron hasta a cinco drones no identificados sobrevolando el área de la base militar, zona de acceso prohibido.

Fue entonces cuando los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos sin que haya trascendido el resultado de los mismos.

Ahora bien, esta no es la primera vez que se detectan vuelos prohibidos sobre la zona ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.

La rápida respuesta francesa se debe a que la base es una de las más estratégicas para la fuerza de disuasión nuclear francesa porque allí están fondeados cuatro submarinos nucleares que tienen la capacidad de lanzar misiles con carga atómica.

