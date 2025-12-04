Bergerot, sobre el escándalo de Torrejón: "Ayuso no va a hacer nada porque para ella es un negocio familiar"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha analizado la polémica en torno a la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, así como los episodios que se están viviendo en la sede parlamentaria madrileña y el caso Salazar.

"Ayuso no va a hacer nada, precisamente, porque para ella no es un problema, sino que es un negocio familiar del que se está beneficiando", así de contundente se ha mostrado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, tras ser cuestionada en Más Vale Tarde acerca del escándalo de la gestión del Hospital de Torrejón. El cual está administrado por el Grupo Ribera y cuyo exCEO pidió en unos audios filtrados por 'El País' que se alargasen las listas de espera para sacar mayor rédito económico.

Precisamente, ante la cuestión de que una empresa privada gestione hospitales públicos, Bergerot también se ha mostrado tajante y ha asegurado que "la sanidad pública no debería buscar la rentabilidad económica", sino "salvar vidas". Por esta razón, a su modo de ver, es incompatible que "empresas privadas que lo único que buscan es el impacto económico estén gestionando la sanidad pública".

No obstante, más allá de lo vergonzantes que son los audios, aún más sonrojante es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aún no se haya pronunciado al respecto. En este sentido, ha reiterado que mientras Díaz Ayuso siga siendo la regenta de Madrid, se seguirá "viendo este modelo", puesto que "es la propia presidenta la que vive en dos casas compradas con el beneficio de los negocios que hace con una de las empresas", en relación a Quirón Salud.

"Nuestra salud está en riesgo por el modelo de una presidenta que ha visto y que también ha escuchado los audios que ha escuchado toda España", los cuales ha tachado como "escandalosos". "No hay forma de poder respaldar esos audios", ha añadido, al tiempo que ha anunciado que su formación ha exigido la creación de una comisión de investigación "para que den explicaciones".

A renglón seguido ha manifestado que tanto a ella como a su partido les dan igual las "medidas que vayan a tomar dentro de una empresa privada", lo que realmente les preocupa es "dónde está yendo el dinero de los madrileños". Este mismo, en su opinión, debería estar destinado a que "una mujer no tenga que esperar más de un año por una mamografía".

Machismo en la Asamblea de Madrid

Asimismo, durante la entrevista ha habido tiempo para recordar un bochornoso momento que se ha vivido durante el pleno de la Asamblea de Madrid. Un diputado del PP, en un momento en el que se estaba hablando de las víctimas de las residencias durante la pandemia, no ha tenido mejor ocurrencia que expresar: "Me pone verles enfadados, me encanta".

Por su puesto, este momento no ha pasado inadvertido para Bergerot ni para su formación que le han reclamado al presidente de la sala que obligase al asambleario a retirar sus declaraciones. Por su puesto, el presidente de la salsa, Enrique Osorio, ha hecho oídos sordos. Pero Bergerot ha descrito la imagen como "asquerosa" y ha remarcado que este es el ejemplo de lo que la presidenta Ayuso lidera: "Una derecha que niega la existencia de las violencias machistas".

Caso Salazar

Por último, cuestionada acerca de su posición respecto al escándalo que rodea tanto a Paco Salazar como a las actuaciones que ha tenido el PSOE al respecto. Bergerot se ha vuelto a mostrar contundente. "Toda la información que estamos conociendo es asquerosa", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha deseado que desde Ferraz hagan todo "el proceso que sea necesario" para poder "garantizar la seguridad" de todas las mujeres que integran las filas socialistas.

