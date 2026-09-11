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110 decibelios

MVT comprueba el ruido junto al circuito de F1 en Madrid: supera el doble de lo permitido por ley

Más Vale Tarde se ha desplazado hasta varias viviendas y calles contiguas al Circuito Madring de F1, en el barrio de Valdebebas, con un medidor de decibelios en mano y mientras los vecinos denuncian: "Es imposible vivir en un barrio como este. Se ha convertido en un amasijo de asfalto y de ruido".

MVT comprueba el ruido junto al circuito de F1 en Madrid: supera el doble de lo permitido por ley
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Los vecinos del madrileño barrio de Valdebebas ya no pueden más. El ruido de los coches que entrenan y compiten en el Circuito Madring de F1 es ensordecedor. Desde hace días es imposible aparcar, moverse con normalidad por las calles de la zona y hasta dormir o teletrabajar. Ante las quejas, Más Vale Tarde ha comprobado, con medidor en mano, que los residentes conviven con el doble de decibelios permitidos.

Este viernes ha arrancado la primera carrera de F1 y MVT ha pedido demostrar que se han superado los 110 decibelios, cuando lo permitido por ley son solo 55 decibelios. De hecho, nada más comenzar el primer entrenamiento, el medidor ha captado 109,5 decibelios.

Un ruido que dobla lo permitido por ley, que puede afectar a la salud de las personas y que no facilita ni el trabajo ni el descanso, ni la vida cotidiana de los residentes en Valdevebas.

Una de ellas es Noelia, que nos ha cedido por unos minutos su balcón, pegado al Circuito Madring de F1, para poder medir el ruido con el que convive e intenta teletrabajar. "Estoy trabajando desde casa, pero vamos, con las ventanas cerradas y con tapones", cuenta. Porque en su terraza, a las 14:00 horas de este viernes 11 de septiembre de 2026, se medían 81 decibelios. Recordemos que el máximo legal es 55.

"Hoy, esto es espeluznante. Todo ese runrún... Llega un momento en que tu oído, tu cabeza... acabas con dolores de cabeza, jaquecas y malhumor", describe otra vecina de Valdebebas, uno de los barrios más privilegiados de Madrid.

Y no son las únicas. MVT ha podido hablar con muchos de los afectados y estas son solo algunas de sus quejas: "Es un atentado contra nuestra salud", "estos son unos tapones que hemos tenido que comprar" o "es imposible vivir en un barrio como este". "Se ha convertido en un amasijo de asfalto y de ruido".

Porque, como nos han explicado, si fuera una situación de "un minuto, ni tan mal; pero a partir de los tres minutos quieres matar a alguien", dice otro residente. En ese momento, el medidor de ruido alcanzaba los 103,6 decibelios. Se corresponde con una "zona no habitable".

Hay hogares que están apenas a 50 metros del circuito madrileño de F1.

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