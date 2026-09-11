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Rechazo a Sanidad

Los sindicatos médicos convocan una huelga indefinida desde el 28 de octubre para protestar contra el Estatuto Marco y reclamar uno propio

¿Qué han dicho? En un comunicado, señalan un consenso para "respaldar la unidad de acción" ante una reforma "que no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo". Llaman al Ministerio a "reconsiderar su planteamiento" y "abrir una negociación real".

Protesta de los médicos contra el Estatuto Marco Protesta de los médicos contra el Estatuto MarcoEuropa Press
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Los sindicatos médicos y facultativos de España han acordado iniciar una huelga indefinida estatal de médicos y de facultativos el 28 de octubre, en una convocatoria conjunta para mostrar "el rechazo de la profesión a la reforma del Estato Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad".

Las organizaciones, indican en un comunicado, han consensuado "respaldar la unidad de acción" ante una reforma que dicen "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo" y que tampoco "reconoce la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos".

El texto señala que la movilización persigue que el Ministerio de Sanidad "reconsidere su planteamiento" para "abrir una negociación real" y avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, que sea capaz de reconocer "las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y de formación".

"El 28 de octubre marcará así el inicio de una huelga indefinida estatal con la que los sindicatos pretenden trasladar al Ministerio un mensaje inequívoco. La profesión médica y facultativa reclama un marco profesional propio y una respuesta acorde con sus características específicas", añaden.

Para concluir, hacen un llamamiento a médicos y facultativos "para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria", ante un momento "decisivo" para el futuro de la profesión en España.

A pesar del rechazo de los médicos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley del Estatuto Marco. Entre otras medidas, la reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17, impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia y fija un límite de 45 horas semanales de trabajo frente a las 48 de tope europeo.

Sin embargo, estos cambios no convencen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.

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