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PARECIDOS RAZONABLES

Polémica en Albox (Almería) por los nuevos frescos de su ermita: un diablo que se parece al exalcalde y desnudos hiperrealistas

Los detallesPese a que el artista encargado niega haberse inspirado en ningún político, los vecinos de este pueblo almeriense ya han iniciado una recogida de firmas para exigir su cambio. Además, hay foráneos que ven parecidos en las figuras con la actual alcaldesa y su teniente alcalde.

Polémica en Albox (Almería) por los nuevos frescos de su ermita: un diablo que se parece al exalcalde y desnudos hiperrealistas
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En Albox, un municipio de Almería, ha estallado la polémica por los nuevos frescos que decoran su ermita. Los vecinos han encontrado en las figuras de estas obras de arte unos parecidos más que razonables con algunos de los políticos de la localidad. Por ejemplo, hay quien ve en ellos a la actual alcaldesa, del PP. Pero lo que más ampollas ha levantado es que el rostro del demonio sea casi el mismo que el del exalcalde.

Vean ustedes mismos, en el vídeo que acompaña esta información, las imágenes que configuran los frescos y las fotografías de los representantes públicos. Fíjense en el diablo arrodillado en el suelo y decidan si es o no el exalcalde de Albox.

El fresco decora desde hace poco el Santuario del Saliente y, desde que se mostró al público, en el pueblo no tardaron en ver el parecido. Es más, el propio exedil Francisco Torrecillas tiene totalmente claro que es él. "El parecido es enorme, no tengo otra cosa que decir", ha asegurado.

La polémica también ha salpicado a la actual regidora de Albox y a su primera teniente de alcaldesa, las populares María del Mar Alfonso y Luisa Granero. Algunos vecinos aseguran que también aparecen retratadas en las pinturas. "Se parecen muchísimo a la alcaldesa y a Luisa", nos reconoce un joven de la localidad.

Además, en este fresco hay desnudos decorando una de las cúpulas del Santuario del Saliente. Estos, por sus detalles e hiperrealismo, también han dado que hablar. Tanto que, foráneos han llegado a definir la actual ermita como "un puticlub".

El pintor lo niega todo

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El autor de los frescos, Andrés García Ibáñez, lo ha negado tajantemente. Es más, ha enviado a laSexta unas fotografías. Las de sus modelos originales, posando para sus pinturas. Son su hijo y un amigo, que posaron para él hace tres años.

El artista responsable, con más de 40 años de carrera, ha negado haberse inspirado en ningún político y se ha mostrado muy disgustado con la polémica.

"No veo bien que se hayan hecho unas pinturas tan realistas en una iglesia con tanta historia y del 1.700", insisten los vecinos que se sienten afectados. Por ello, han iniciado una recogida de firmas para que se retiren o se modifiquen las pinturas.

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