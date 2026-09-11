"No queremos exenciones del IBI, queremos que el circuito no esté aquí": la denuncia de los que conviven con la F1 en Madrid

MVT entrevista a dos vecinos de Valdebebas, que viven a solo 50 metros del Circuito Madring de F1. "Es una agresión en toda regla al vecindario y también a la naturaleza. Esto es una vía pecuaria, con mucho arbolado", denuncian.

Los residentes de Valdebebas, en Madrid, enfrentan un nivel de ruido de hasta 110 decibelios debido al Circuito Madring de F1, una iniciativa de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Este ruido, que duplica el límite legal de 55 decibelios, afecta gravemente la vida diaria de los vecinos, quienes comparan la situación con tener una motosierra en casa. Además del ruido de los coches, se suman el de la megafonía, la Policía y helicópteros. El Ayuntamiento propuso eximir del IBI durante unos días, pero los vecinos rechazan la medida y exigen la retirada del circuito. También critican el caos vial y las restricciones de acceso en la zona.

Hasta 110 decibelios. Este es el nivel de ruido con el que están conviviendo los residentes en Valdebebas, el barrio de Madrid en el que se ha instalado el Circuito Madring de F1. Una de las grandes apuestas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida que, según ha podido comprobar Más Vale Tarde, duplica los decibelios permitidos.

"Esto es ensordecedor. Es como tener una motosierra en el salón de tu casa. No podemos más, no nos podemos concentrar y es imposible trabajar", denuncia una de las vecinas afectadas. Su casa está a solo 50 metros de la valla del circuito de F1. Allí, se registran 109 decibelios y lo permitido por ley como máximo con 55.

El ruido es abrumador y no solo es el que producen los coches de F1, también el que hacen las personas, la megafonía, la Policía, los helicópteros... "Es una agresión en toda regla al vecindario y también a la naturaleza. Esto es una vía pecuaria, con mucho arbolado", recuerda otro residente en Valdebebas.

MVT comprueba el ruido junto al circuito de F1 en Madrid: supera el doble de lo permitido por ley

Para calmar los ánimos, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido una ocurrencia: dejar de cobrar el IBI durante un par de días a los vecinos de este barrio. "Nosotros no queremos ninguna sección del IBI. Nosotros lo que queremos es que este circuito no esté aquí", sentencia y responde como efectado.

Para los vecinos "este proyecto es un disparate" y piden que se pare la F1. No quieren ningún tipo de "recompensa" por aguantar ruido. Todo esto, sin olvidar que, según han contado los residentes, esperan que ese espacio se use durante años para otros servicios.

También que a los barrios de Las Cárcavas y Valdebebas Oeste solo se puede acceder si se porta una pegatina oficial. Aun así, los atascos para acceder son descomunales. "Hay gente que está trayendo a sus hijos desde el colegio y, si normalmente tardan en los trayectos diez minutos, están tardando 45 minutos. Es bestial y atroz".

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