Misterio en Rivas-Vaciamadrid: ¿quién aterroriza a los vecinos vestido de payaso?

En redes sociales se han comenzado a compartir unas inquietantes imágenes en las que se puede ver a una o varias personas vestidas de payaso recorriendo las calles de este municipio madrileño.

Una o varias personas disfrazadas de payaso están aterrorizando a los vecinos de Rivas-Vaciamadrid. A través de las redes sociales, sus vecinos están compartiendo unas imágenes perturbadoras en las que se puede ver a estos individuos llevando estos disfraces.

Leo Álvarez explica que la Policía Local y la Guardia Civil, además, han recibido llamadas alertando sobre esta situación. El periodista indica que cuando los agentes preguntan si han visto a esos payasos, los vecinos cuentan que no, sino que ha sido otro vecino o un familiar. "No hay ninguna prueba real de que esas imágenes sean ciertas", añade.

Aunque no hay ninguna denuncia real, se ha montado un operativo conjunto entre Policía Local y Guardia Civil para investigar estas apariciones. Beatriz de Vicente señala que pasear por la noche vestido de payaso no es un delito, "salvo la actitud que tengas".

Algunos vecinos de Rivas-Vaciamadrid reconocen frente a Más Vale Tarde que están inquietos por este suceso, aunque prácticamente ningún vecino lo ha visto. Una vecina explica que ha conocido estos hechos a través de las redes. Otro ripense expone que a él este hecho no le tiene "muy preocupado".

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