Muere 'Timmy', la ballena jorobada que rescataron en Alemania, dos semanas después de devolverla al mar

Los detalles El cetáceo ha sido encontrado muerto frente a la isla danesa de Anholt solo dos semanas después de que se le soltara en el mar del Norte.

'Timmy', la ballena jorobada que fue rescatada y devuelta al mar tras ser encontrada en el puerto de Wismar, Alemania, ha sido hallada muerta en la costa de la isla danesa de Anholt dos semanas después. La operación de rescate, financiada por una iniciativa privada, culminó con su liberación en el mar del Norte. Sin embargo, la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente confirmó, mediante un dispositivo GPS, que se trata del mismo ejemplar. La organización Whale and Dolphin Conservation había advertido que el rescate solo sería exitoso si el cetáceo recuperaba su comportamiento natural y ganaba peso.

'Timmy', la ballena jorobada que fue encontrada en Alemania y devuelta al mar, ha sido encontrada muerta solo dos semanas después en la costa de una isla danesa.

El pasado 3 de marzo el cetáceo fue visto en el puerto de Wismar y tras dos meses varado allí, una iniciativa privada financió la operación de rescate, que culminó hace dos semanas con su devolución al mar del Norte.

No obstante, 'Timmy' ha sido hallada muerta frente a la isla danesa de Anholt, según la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente. Un dispositivo GPS ha permitido confirmar que se trata del mismo ejemplar avistado previamente en el mar Báltico y en la costa alemana.

"Ya podemos confirmar que la ballena jorobada que encalló frente a Anholt es el mismo animal que había quedado varado anteriormente en Alemania", declaró la directora del organismo, Jane Hansen, en un comunicado.

El cuerpo de la ballena había aparecido este jueves, pero no fue hasta hoy que las condiciones meteorológicas permitieron a los empleados de la Agencia Danesa de Protección Ambiental inspeccionarlo, en el que encontraron un transmisor, cuya localización y aspecto permitieron identificar al cetáceo.

También Till Backhaus, el ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo - AntePomerania, confirmó la noticia. "Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza", se lamentó en declaraciones recogidas por el tabloide Bild

La organización 'Whale and Dolphin Conservation' ya había subrayado que su rescate solo se completaría si su piel se recuperaba, volvía a buscar alimento por sí sola, ganara peso y retomara su comportamiento natural.

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