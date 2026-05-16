Al menos 11 detenidos en Londres durante las manifestaciones propalestina y de extrema derecha

Los detalles La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas, que además coincide con la celebración de la final de la FA Cup.

En Londres, se han detenido al menos a 11 personas durante dos manifestaciones masivas: una propalestina y otra de extrema derecha, coincidiendo con la final de la FA Cup. La Policía Metropolitana desplegó 4.000 agentes para asegurar la seguridad. La marcha de extrema derecha, liderada por Tommy Robinson, atrajo a miles de participantes, muchos de fuera de Londres. Robinson, conocido por su discurso antislámico, critica la inmigración y las políticas del primer ministro Keir Starmer. Simultáneamente, miles protestaron por el Día de la Nakba. El ministro de Justicia, David Lammy, prometió actuar rápidamente ante cualquier violencia.

Al menos 11 personas han sido detenidas durante la jornada de este sábado en Londres, donde se han producido dos grandes manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, en una jornada que coincide además con la celebración de la final de la FA Cup de fútbol.

"Hasta las 13:00 horas se han producido once arrestos por distintas infracciones (...). Las dos marchas transcurren por sus recorridos previstos", ha informado la Policía Metropolitana londinense. La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas, con una manifestación convocada por el político de ultraderecha Tommy Robinson y otra convocada para recordar el Día de la Nakba o Desastre palestino.

Robinson ha planteado una marcha bajo el lema Unamos el Reino entre Kingsway y la plaza del Parlamento y miles de personas han secundado la protesta, muchas de ellas desplazadas desde fuera de Londres.

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es conocido por su discurso radical antislámico, ya que considera que una persona musulmana no puede ser inglés y que el islam es una amenaza para el país. Denuncia asimismo un declive de la cultura británica debido a la inmigración y critica en especial las políticas del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Por otra parte, decenas de miles de personas han acudido a la manifestación por el Día de la Nakba o Tragedia palestina coincidiendo con el aniversario de la creación del Estado de Israel y la expulsión forzosa de la población palestina.

El ministro de Justicia, David Lammy, ha advertido de que las autoridades intervendrán "rápidamente" si se produce violencia durante estas manifestaciones. Además, ha criticado la convocatoria de extrema derecha por "propagar el odio y la división". "No son un reflejo del Reino Unido del que tan orgulloso estoy. La protesta pacífica es un derecho fundamental y siempre lo protegeré, pero si la protesta deriva en violencia, vamos a actuar rápidamente", ha advertido.

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