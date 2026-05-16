Trump lanza su enésima amenaza contra Irán y les avisa de que "lo pasarán muy mal" si no pactan

¿Que ha dicho? El líder estadounidense mantiene su tónica de los últimos meses y pone a sus enemigos de Oriente Medio entre la espada y la pared. "Más les vale llegar a un acuerdo", insiste.

Donald Trump, conocido por su constante flujo de declaraciones, ha lanzado una nueva advertencia a Irán, en medio de un frágil alto el fuego y el bloqueo del estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense ha expresado su intención de reanudar los ataques si las conversaciones bilaterales, mediadas por Pakistán, no prosperan. En una entrevista con 'BFM TV', Trump admitió la incertidumbre sobre un posible acuerdo, afirmando que Irán "lo va a pasar muy mal" si no se llega a un entendimiento. Mientras tanto, Irán sigue intercambiando mensajes con Estados Unidos, buscando un acuerdo justo y equilibrado, según su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Lo de Donald Trump no es mantenerse en silencio. El líder estadounidense ya ha acostumbrado a medios y población mundial a dar declaraciones por aquí y por allá en un goteo incesante en el que las principales protagonistas son las amenazas y este sábado no ha querido dejar de lanzar su aviso de rigor a Irán.

El republicano, pensando en reanudar los ataques después de que no se haya llegado a ningún acuerdo para dar por finiquitado el conflicto tras varias reuniones, ha dejado claro que "lo van a pasar muy mal" si no fructifican de una vez las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán. Todo ello en mitad de un delicado alto el fuego y con el estrecho de Ormuz aún bloqueado.

Trump, que el pasado fin de semana rechazó la última contrapropuesta iraní, ha reconocido en entrevista con la cadena francesa 'BFM TV' que ahora mismo la situación es una incógnita. "No tengo ni idea de si van a firmar", ha indicado el presidente de Estados Unidos. "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo", ha amenazado el mandatario durante la entrevista.

Precisamente, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegaba este sábado a Teherán en una visita no anunciada de particular interés, dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto.

Además, el Gobierno de Irán aseguró este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de "inaceptable" la última propuesta. "No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido