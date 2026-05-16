Unidos contra el odio: el movimiento formado por judíos y palestinos que lucha contra la violencia de los israelíes

Los detalles Ataviados con chalecos morados, tratan de parar con su propio cuerpo el terror de los colonos hebreos. En Cisjordania cuentan con más de 300 activistas que hacen todo lo posible "para evitar el desplazamiento de las poblaciones".

En el contexto del conflicto israelí-palestino, la violencia contra los palestinos sigue siendo una constante, con jóvenes israelíes ultranacionalistas que, armados y organizados en grupos, atacan a los palestinos mientras proclaman consignas de odio. Durante la marcha anual de Jerusalén, estos grupos intensifican su agresión, incluso contra activistas judíos como Dotán, del movimiento 'Standing Together', quienes intentan frenar la violencia de los colonos. Estos activistas, que enfrentan insultos y agresiones tanto de los colonos como de la policía, colaboran con palestinos para proteger a las comunidades vulnerables, como relata Inás desde Yaffa, enfatizando el temor y la resistencia de las familias afectadas.

Israel sigue empleando toda la violencia posible contra los palestinos. Sigue mostrando un total de cero compasión contra un pueblo al que no se cansan de golpear. Al que no se cansan de matar. Y cada vez son más jóvenes. Cada vez empiezan antes. Armados. En grupos. Con apenas 15 años de edad y gritando consignas como 'muerte a los árabes' por las calles.

Así se comportan. Así caminan en medio de una violencia en la que aparecen personas ataviadas con chalecos morados. Son palestinos. Son judíos. Son gente que trata de parar con su propio cuerpo "la violencia de los colonos".

Son, por ejemplo, personas como Dotán: "Nos metimos ahí para hacer lo que llamamos guardia protectora".

Es durante la marcha anual de Jerusalén en la que los ultranacionalistas hebreos sueltan toda su violencia y odio contra los palestinos. "Nos escupieron y nos pegaron. Usaron silicona para tapar la cerradura de las tiendas de los palestinos. La Policía también nos pegó", cuenta Dotán, del movimiento 'Standing Together'.

Organización la suya que paga un precio muy algo por su labor: "Nos dicen de todo. Nos llaman traidores, que somos peores que los árabes, que dónde estuvimos en el 7 de octubre..."

Pero entre ellos hay víctimas de ese día, contando ya con más de 300 activistas en Cisjordania. "Hay gente de 73 años como mi madre que hacen todo lo posible para evitar el desplazamiento de esas poblaciones. No tienen nada, son familias, pastores y niños pequeños que están aterrados de los colonos", cuenta Dotán.

Trabajan mano a mano con palestinos como Inás, que desde Yaffa lucha contra la violencia de los colonos. "Han pasado por aquí varias veces. Vienen de rezar, se sienten libres para estar alrededor de nosotras con armas y para hacer lo que les dé la gana. Van en grupo", cuenta.

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