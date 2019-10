El cuerpo de un hombre de 44 años ha sido hallado sin vida en la Praza do Rei de Vigo, un lugar donde está ubicado un campamento donde pernoctan personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.

En concreto, fue uno de sus compañeros el que encontró al hombre en el momento en el que fue a despertarlo y descubrió que había fallecido, según han explicado fuentes del propio campamento urbano de Praza do Rei.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo ha explicado en un comunicado que el fallecimiento "responde a causas naturales" y que "esta persona estuvo siendo atendida en todo momento por los servicios sociales municipales".

Además, el consistorio vigués ha precisado que "se le ofreció pasar la noche en el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social (CIIES) y que el fallecido lo desestimó. De hecho, había cuatro vacantes para hombres y otras cuatro para mujeres en el albergue de Teis de la Fundación Santa Cruz".

También se le puso en contacto con Médicos del Mundo para alquilar una habitación en virtud del convenio que el Ayuntamiento tiene firmado con esta institución, concluye el comunicado.

Sin embargo, fuentes del campamento han contrariado la versión del Ayuntamiento y, a pesar de que quieren aclarar el asunto con la administración local, han explicado que el fallecido llevaba meses pernoctando en esa plaza y "no es que no haya querido ir al albergue, si no que desde hace tres meses las personas que reciben una prestación tiene prohibido la entrada".