Comienza a disolverse la 'rave' ilegal de Valdáliaga: los organizadores y asistentes se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros

La 'rave' ilegal celebrada desde el viernes en una cantera de Roiz (Valdáliga) comienza a disolverse. Los casi 400 asistentes se enfrentan a posibles sanciones, mientras la Guardia Civil mantiene los controles en la zona.

Los cerca de 400 asistentes a la fiesta 'rave' ilegal que tiene lugar desde el viernes, 22 de agosto, en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, Cantabria m, han comenzado a abandonar el lugar.

Según ha informado la Delegación del Gobierno a Europa Press, ya han salido de la fiesta medio centenar de personas y se espera que el resto continúe abandonando la zona, que sigue vigilada por la Guardia Civil.

El evento, sin autorización, fue convocado a través de redes sociales. Cuando la Benemérita detectó dicha convocatoria, puso en marcha un operativo a las 7.00 horas de este sábado para impedir el acceso de más asistentes. Durante la jornada, además, realizó controles de drogas y alcohol a quienes iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno recordaron que los organizadores de la 'rave' se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros, mientras que los participantes se arriesgan a multas que oscilan entre 150 y 30.000 euros.

Por otra parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.