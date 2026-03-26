Los Mossos detienen al presunto 'violador de Montjuic': estaba de permiso penitenciario y cuenta con antecedentes por varias agresiones sexuales

Los detalles Se trata de un joven de 25 años que ya había sido condenado antes por varias agresiones sexuales cuando todavía era menor de edad. Ha sido detenido como el supuesto autor de otra agresión en la que dejó seminconsciente a una mujer que paseaba a sus perros en Montjuic, Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 25 años, identificado como el presunto 'violador de Montjuic', por la agresión sexual a una mujer el pasado 13 de febrero en los Jardines de Mossèn Costa i Llobera. La víctima, que paseaba a sus perros, relató el miedo por su vida durante el ataque. El detenido tiene antecedentes por agresiones sexuales cometidas en 2018, cuando era menor, y fue condenado a ocho años de internamiento. Las agresiones previas también ocurrieron en Montjuic y Vall d’Hebron. En el momento del último ataque, el sospechoso estaba de permiso penitenciario.

Este jueves, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 25 años señalándolo como el presunto 'violador de Montjuic'. El pasado 13 de febrero, una mujer fue agredida sexualmente mientras paseaba a sus perros por los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, a plena luz del día. "Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'", ha llegado a declarar la víctima.

El joven detenido como presunto violador cuenta con antecedentes. De hecho, ya fue condenado por haber cometido al menos cuatro actos de agresión sexual en el año 2018. En ese momento, todavía era menor de edad. Por ello, fue condenado a la máxima pena que permite la ley del menor: ocho años de internamiento.

Además, algunas de las agresiones que cometió en el pasado se produjeron en la misma zona de Barcelona, en Montjuic, por lo que los investigadores le dieron este apodo. Aunque hay que recordar que este agresor sexual también actuó hace ya ocho años en la zona de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Por si todo esto fuera poco, hay que destacar que el ahora detenido estaba de permiso penitenciario cuando, presuntamente, abusó de su última víctima.

La forma de actuar, lo que llaman los expertos en criminalística 'modus operandi' que utilizó en la agresión sexual por la que ahora ha sido detenido, es más que similar con el usado en 2018. Este joven de 25 años agarró a la mujer que paseaba a sus perros por el cuello y la arrastró por el suelo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.