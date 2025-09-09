Ahora

Se investiga lo sucedido

Asesinan a un menor a puñaladas en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los detalles La agresión se produjo con arma blanca. El Sistema de Emergencias Médicas se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto.

Dos agentes de Mossos d'Esquadra
Un menor ha muerto y otro ha resultado herido tras ser agredidos con arma blanca anoche en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona, en un caso que investigan los Mossos d'Esquadra, que tratan de identificar y localizar al autor o autores del ataque.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, hacia las 23:00 horas de anoche recibieron un aviso para dirigirse a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos debido, presuntamente, a una agresión.

Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que la agresión se produjo con arma blanca y que el menor fallecido tenía unos 16 años de edad. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos ha muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.

