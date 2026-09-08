Los Mossos detienen a otros dos menores tras la muerte violenta de un hombre en Manresa (Barcelona)

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Ya son cuatro los menores detenidos, de entre 15 y 16 años, tras la muerte de un hombre de 45 años durante las celebraciones de las fiestas mayores de Manresa. Se investiga el caso como un presunto homicidio durante una pelea entre adolescentes.

El 1 de septiembre, un hombre de 45 años murió tras ser apuñalado en el corazón en Manresa, Barcelona, durante las fiestas locales. Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores, de entre 15 y 16 años, por su presunta implicación en el homicidio. El incidente ocurrió tras una pelea entre dos grupos de adolescentes, donde la víctima intentó mediar y recibió una puñalada mortal. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, el hombre falleció. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos, y dos de los menores ya han sido internados en régimen cerrado.

El pasado 1 de septiembre, tras ser apuñalado en el corazón, moría un hombre de 45 años en Manresa, mientras se celebraban las fiestas mayores de esta localidad de Barcelona. Este martes, los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores, de 16 años, por su presunta implicación en este suceso que se investiga como un homicidio. Hay que recordar que solo unas horas después, ya fueron detenidos otros dos adolescentes de 15 y 16 años.

Los hechos se remontan a la madrugada del martes 1 de septiembre, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso por una agresión en Manresa. Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron a un hombre herido de gravedad.

Los agentes iniciaron maniobras de reanimación, que posteriormente continuaron dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, finalmente el hombre murió.

La Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra (DIC) mantiene el caso abierto para esclarecer las causas de los hechos, aunque la principal hipótesis pasa por un homicidio. Se habría producido una pelea entre dos grupos de adolescentes y la víctima mortal habría intentado mediar. Se llevó una puñalada en el pecho, en pleno corazón.

Cuando los agentes encontraron a la víctima en la calle, esta se encontraba inconsciente. No pudieron salvarle la vida.

Cuatro menores detenidos

Los Mossos detienen a dos menores por la muerte de un hombre de 45 años en Manresa (Barcelona): le clavaron un cuchillo que le atravesó el corazón

Hay que recordar que el pasado día 2 de septiembre, los Mossos d'Esquadra ya detuvieron a otros dos menores, de 15 y 16 años, por su presunta vinculación con la muerte de este hombre en plena fiesta mayor de la localidad.

Según confirmaron a laSexta, la sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó el internamiento en régimen cerrado (con tratamiento terapéutico en uno de los casos) para ambos.

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