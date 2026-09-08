Una guerra entre clanes que fueron familia: los detalles de una venganza que acabó con tres detenidos y tres muertos en un tiroteo en Isla Cristina

Los detalles Este tiroteo mortal solo es el último 'ojo por ojo' entre los dos clanes que, un día, fueron familia, porque 'El Baba' Salazar se casó con una Moriña. Sin embargo, tras un encontronazo, acabó matando a su cuñado de un disparo en el pecho en 2024.

Detenidos tres sicarios que llevaban tres semanas en busca y captura por la masacre que dejó tres muertos en Isla Cristina, Huelva. El suceso ocurrió en la madrugada del pasado 16 de agosto, cuando dos encapuchados irrumpieron con una moto en el barrio del Rocío y abrieron fuego usando un kalashnikov.

El responsable directo de ese último suceso en Isla Cristina es Manuel Salazar, apodado 'El Baba'. Es el hijo y el hermano de las dos mujeres asesinadas en agosto junto a un adolescente, de 16 años, que simplemente pasaba por ahí.

Ahora, la investigación y las pruebas encontradas en el lugar de los hechos han hecho posible la detención de tres implicados, aunque no se descartan más detenciones. De hecho, en el vídeo que acompaña esta noticia, se puede ver el momento de una de las detenciones. Hasta 80 agentes de la Guardia Civil han realizado cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.

Los agentes han incautado un arma de fuego, una pistola taser, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala y documentación que los vincula con los hechos.

Una guerra entre clanes

Detrás de estas detenciones y de la masacre del pasado agosto se esconde una guerra abierta entre dos conocidos clanes en Huelva: el de los Salazar y el de los Moriña. Recordemos que todas las miradas se han puesto sobre Manuel Salazar, más conocido como 'El Baba".

Porque este suceso mortal solo es la última venganza entre los dos clanes que, un día, fueron familia, porque 'El Baba' se casó con una Moriña. Sin embargo, por un roce anterior, mata a su cuñado de un disparo en el pecho en 2024.

Fue entonces cuando estalló la guerra y una serie de venganzas. Los Moriña decidieron ir hasta el barrio de la otra familia para atacarles hasta que, finalmente, los Salazar abandonan la localidad del Torreón, en Huelva. Mientras tanto, 'El Baba' estuvo meses huido, hasta el momento de su detención y entrada en prisión.

La venganza del ojo por ojo no tardó en llegar y en 2025 los Moriña asesinaron al padre de 'El Baba'. Sin olvidarnos de su último enfrentamiento: el tiroteo del pasado mes de agosto en Isla Cristina, donde murieron la madre y hermana de 'El Baba'. Esta última estaba embarazada de ocho meses.

A esas muertes hay que sumarle la de un adolescente que no tenía nada que ver en esta guerra, pero que también fue asesinado en este tiroteo. Este martes, hemos conocido la detención de tres personas y que la investigación sigue bajo secreto de sumario, por lo que no se puede descartar que se produzcan nuevas detenciones.

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