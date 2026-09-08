Educación reconoce la falta de comprensión lectora en el alumnado: "Es la base de todos los problemas. Hay que seguir trabajando"

Los detalles La ministra de Educación, Milagros Tolón, descarta que el descalabro de España en las pruebas se deban a la ley Celaá, ya que "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA".

El Ministerio de Educación ha negado que los resultados de España en el Informe PISA 2025 estén relacionados con la LOMLOE, la ley educativa de 2020. Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación, afirmó que la caída de resultados es generalizada y no atribuible a la LOMLOE, que promueve un modelo de enseñanza competencial. Los estudiantes españoles obtuvieron su peor resultado histórico en Lectura, Matemáticas y Ciencias. De la Rosa destacó que hay factores más influyentes, como lo digital, y aseguró que el Gobierno está trabajando en mejorar los resultados a través de políticas educativas específicas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.

Tras conocerse la evaluación internacional que hace PISA sobre las destrezas y competencias de los estudiantes de 15 años en 90 países y que ha mostrado que el deterioro en lectura y matemáticas en España se ha intensificado en la última década, Tolón ha señalado a las pantallas como una de las causas de este retroceso. "Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado la ministra durante una entrevista en la Cadena SER en la que ha recordado los programas de refuerzos en lectura y matemáticas que el Ministerio puso en marcha desde 2024 a través de programas de cooperación territorial con las comunidades.

"Pero hay que seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo. Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de matemáticas", ha puntualizado. La ministra se ha comprometido a analizar en la próxima conferencia sectorial de Educación el informe PISA 2025 que, sin embargo, da muy buena puntuación a comunidades como Madrid, Castilla y León o Asturias y Cantabria: "Habrá que ver qué ha ocurrido en las diferentes comunidades para reforzar", ha dicho tras insistir en que la caída del rendimiento ha sido generalizada en todos los países analizados.

Tolón además ha negado que la aplicación de la ley educativa, LOMLOE, hay tenido incidencia en estos resultados -dado que se trata del primer informe PISA tras su puesta en marcha- y ha recalcado que la norma "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA, en las que se busca la capacidad del alumnado en la resolución de problemas".

El analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, también ha señalado en rueda de prensa durante la presentación del informe que el deterioro en la lectura se ha dado en las pruebas con textos largos, de 400 palabras, que requieren un pensamiento más complejo y ha insistido en el problema de la lectura apresurada que hacen los adolescentes. Un declive en el rendimiento lector que empezó en 2015, cuando los móviles empezaron generalizarse entre la población.

Educación no culpa a la ley Celaá

El Ministerio de Educación ha rechazado que los resultados de España en el Informe PISA 2025 estén vinculados con la LOMLOE, la ley educativa conocida como la 'ley Celaá' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

"Esto no tiene que ver con la LOMLOE. El descenso es tan general que esto no hay que relacionarlo con una normativa específica y la LOMLOE lo que hace precisamente es una insistencia en la lectura comprensiva", ha asegurado en rueda de prensa el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa.

El 'número 2' del Ministerio de Educación ha valorado que el descenso de los resultados de PISA 2025 "es significativo en todos los países" y ha defendido que la LOMLOE introduce un modelo de enseñanza competencial y que la causa de los resultados de España "no es atribuible para nada" a esta ley.

Hay muchos factores mucho más incidentes que la LOMLOE, como lo digital. La LOMLOE hace una incidencia en lo competencial interesantísima que está siendo muy positiva", ha manifestado De la Rosa, destacando que el Gobierno está desarrollando políticas en Lectura y Matemáticas por lo que, en sus palabras, "se verán cómo van mejorando los resultados".

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Cienciasen la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE.

Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura. En concreto, el estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

Los españoles ya obtuvieron su peor resultado de la historia en Matemáticas en el anterior informe PISA, el de 2022, en el que la puntuación fue de 473, resultado que en 2025 ha caído hasta los 457 puntos, lo que supone 16 puntos menos.

En Ciencias los resultados de España en 2025 tampoco han sido buenos, ya que los estudiantes han sido evaluados con 477 puntos, lo que supone 8 puntos menos que en el Informe PISA 2022, cuando obtuvieron 485 puntos, y 6 puntos menos que en el Informe de 2018, en el que los españoles obtuvieron su resultado más bajo en Ciencias hasta esta edición con 483 puntos.

Ante estos resultados, el secretario de Estado ha recalcado que "claro que el Ministerio se plantea mejoras". "Tenemos ya pistas muy importantes. Estos datos nos tienen que impulsar para mejorar las políticas públicas y esto será materia de la próxima Conferencia Sectorial", ha avanzado.

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