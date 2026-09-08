Iñaki López hace hincapié en "la no vuelta al cole de centenares de niños" migrantes en Ceuta: "También tienen sueños"

Los detalles "Si queremos que estos chavales el día de mañana sean libres, autónomos y que aporten, hay que ocuparse de ellos hoy y darles las herramientas necesarias, entre otras, la educación, la atención y el amor, que necesitan tanto como nuestros hijos", ha dicho el presentador de Más Vale Tarde.

Este martes "Ceuta se enfrenta a un gran reto: la vuelta al colegio". Así ha comenzado Iñaki López su análisis sobre la situación en la ciudad autónoma el primer día de escuela. "Los niños necesitan estabilidad y los padres seguridad antes de llevar a sus hijos a clase, y no la encuentran. Policía en los colegios, traslado de alumnos, militares en las calles... no es el ambiente adecuado y eso es responsabilidad del Gobierno", ha asegurado.

En ese momento ha destacado que "bastante desastre es ya el Informe PISA para España como para no facilitar a los chavales estudiar en condiciones". "Un informe que pone el foco en el abuso de las pantallas, que por lo visto rebaja la capacidad de atención de nuestros niños, y de los adultos ya de paso", ha manifestado.

A continuación, el presentador de Más Vale Tarde ha resaltado "otro fenómeno que está teniendo lugar en Ceuta: la no vuelta al cole de centenares de niños". "Y me refiero a esos niños africanos descalzos y vaya usted a saber si desayunados. Y lo que es peor, incluso agredidos, como es la historia de uno de ellos, de tan solo ocho años", ha remarcado.

López ha explicado que Ali ha recibido a las 05:00 de la madrugada de este martes un perdigonazo en la cabeza. Estaba con su familia en un asentamiento en las naves de El Tarajal. "Los valientes que le han disparado iban encapuchados", ha expresado sobre la historia que ha desvelado la periodista de laSexta Marina Valdés.

"Él, y centenares de niños como Ali, estoy seguro de que hoy no van a ir al colegio. Tampoco lo harán mañana, ni el viernes. Y quizá no lo hagan en todo el año. Para ellos no habrá rutina, ni reencuentro con sus amigos, ni fútbol en el patio, ni cuaderno a estrenar", ha dicho.

El presentador ha afirmado que "estos niños también tienen sueños". "Quieren ser piloto, médico o delantero centro del Real Madrid. Esos críos africanos de cinco, diez o 15 años, ahora todavía desconocen cuál va a ser su destino y nadie les ha aclarado siquiera si van a recibir ese derecho básico universal que es la educación", ha agregado.

"Si queremos que estos chavales el día de mañana sean libres, autónomos y que aporten, hay que ocuparse de ellos hoy y darles las herramientas necesarias, entre otras, la educación, la atención y el amor, que necesitan tanto como nuestros hijos", ha concluido.

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