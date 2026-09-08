Hasta 30 heridas de arma blanca con ensañamiento: la autopsia de la mujer asesinada junto a su marido en Tauste

El informe expone que la mujer presentaría, incluso, marcas defensivas. Por el momento, se desconoce quién empuñaba el cuchillo, aunque hay indicios de que Carlota, su hija, impulsó el crimen.

El próximo 18 de septiembre comenzarán a pasar por el juzgado de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) las ocho personas que van a declarar en relación con el asesinato de Javier y Esther a manos, presuntamente, de su hija y de la pareja de esta, en Tauste.

El ocho de agosto, un hombre escuchaba gritos en el interior de la vivienda. Horas después, los familiares encontraron los cuerpos sin vida de Esther y Javier. Ambos habían sido atacados con un arma blanca. Las primeras investigaciones apuntaron a la hija mayor de ambos y a su pareja.

LaSexta ha podido acceder al auto y en el mismo se señala que Carlota, una de las investigadas, espera a que su padre se quede dormido en su habitación y es entonces cuando ella y Luis Carlos, su pareja, le atacan con un cuchillo. También apuñalaron a su madre hasta matarla. Aunque se desconoce quién empuñó el cuchillo, existen indicios de que fue Carlota la que impulsó el crimen. Todo podría deberse a un conflicto entre ella y sus padres.

La autopsia de Esther revela hasta 30 heridas con arma blanca y heridas defensivas. El informe, además, desvela que parte de las heridas se produjeron estando ella de pie y, además, cuando cayó al suelo siguieron atacándola.

Las heridas se ejercieron, sobre todo, en el tórax y, además, en la autopsia se habla de una pérdida continua de sangre. Beatriz de Vicente expone que el informe indica que las heridas tenían intención lesiva. "Cuando tienes la intención de acabar con la vida de alguien o bien nos dirigimos a zonas vitales o las heridas son profundas", explica la abogada. Muchas de las heridas, además, eran inciso-punzantes, que tienen la intención de "atemorizar y dañar".

"Es un claro acto de ensañamiento", indica, "habla de odio, rabia, deseo de dañar a la víctima". En el escenario hay indicios de que se intentó limpiar la pared ya que se encontraron restos en fregonas y también en el baño.

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