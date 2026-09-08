Recuperan 40.000 euros en décimos que un lotero tiró por error a un contenedor en Álava

Los detalles El hombre estuvo durante hora y media sujetando la tapa del contenedor automático, esperando a los Bomberos y a la Policía Municipal, para evitar que el motor de succión funcionase y desapareciesen los décimos.

Hora y media sujetando la tapa de un contenedor automático para que no se cerrara. Así estuvo esperando un hombre la llegada de los técnicos después de darse cuenta de que, entre los cartones que acababa de tirar, había algo que no podía perder. El hombre es un lotero y lo que había acabado en el contenedor eran varios boletos de lotería.

Esto ha sucedido en Llodio, en un municipio de Álava, y su protagonista es Carlos, el lotero. Sin darse cuenta, entre los cartones que quería reciclar, había guardados unos décimos de lotería valorados en 40.000 euros.

Porque este hombre estuvo aguantando la tapa durante una hora y media. "Quieto mientras los bomberos trabajaban, sujetando lo que es la boca del cartón y para que no funcionara la máquina de succión", ha relatado el lotero.

Hizo falta movilizar a los Bomberos y a la Policía Municipal, pero también desplazar una grúa para poder recuperar los décimos. Eso sí, tras ver que estaban intactos, el lotero quiso mostrar su gratitud a los que le habían ayudado.

Carlos ha repartido un número entre todos los miembros que formaron el operativo y, de hecho, esos dígitos ya se han hecho virales. Todo el mundo en Ávila quiere el mismo.

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