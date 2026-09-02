Ahora

Conmoción en Manresa

Los Mossos detienen a dos menores por la muerte de un hombre de 45 años en Manresa (Barcelona): le clavaron un cuchillo que le atravesó el corazón

Los detalles La hipótesis con la que trabajan los agentes es que cuando se producía una pelea entre dos grupos, el hombre de 45 años intermedió para intentar poner paz, aunque finalmente fue él quien recibió la puñalada.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos Imagen de archivo de un coche de los MossosEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores, de 15 y 16 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años, que ha sido apuñalado el lunes de madrugada en Manresa (Barcelona), en plena fiesta mayor de la localidad. Según han confirmado a laSexta, los menores serán trasladados esta mañana de Manresa a la Fiscalía de menores en Barcelona.

El suceso tuvo lugar el lunes por la noche cuando se celebraba el espectáculo correfoc en Manresa. Aunque, según ha podido saber laSexta, los Mossos dudan de que el crimen se produjera ahí, ya que recibieron el aviso de herido en vía pública a las 5 de la madrugada.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que cuando se producía una pelea entre dos grupos, el hombre de 45 años intermedió para intentar poner paz, aunque finalmente fue él quien recibió la puñalada.

Cuando los agentes encontraron a la víctima en la calle, esta se encontraba inconsciente, pero tras varias maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida. El cuchillo que le clavaron le atravesó el corazón.

Por la tarde del martes los Mossos detuvieron en Manresa a dos jóvenes de 15 y 16 años, aunque no se descarta que haya más detenidos ya que podría haber más implicados en la pelea. Tal y como ha podido confirmar laSexta, esta mañana ambos serán trasladados a la Fiscalía de menores en Barcelona, donde se decidirá si los dejan en libertad o no.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska pide al director de la Policía que aclare si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta
  2. Ratas, cucarachas y sarna en la residencia de ancianos Reina Sofía de Madrid
  3. Irán lanza una oleada de ataques contra objetivos de EEUU en represalia por los recientes bombardeos
  4. El Gobierno alemán responsabiliza a Rusia del ataque híbrido con drones en Leipzig y Von der Leyen promete que no quedará "sin respuesta"
  5. La ONU admite que la Tierra se calentará más de 1,5 grados en los próximos años
  6. Se cumplen 20 años de 'Back to Black', el disco de Amy Winehouse que devolvió el soul al olimpo de la música