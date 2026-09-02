Los Mossos detienen a dos menores por la muerte de un hombre de 45 años en Manresa (Barcelona): le clavaron un cuchillo que le atravesó el corazón

Los detalles La hipótesis con la que trabajan los agentes es que cuando se producía una pelea entre dos grupos, el hombre de 45 años intermedió para intentar poner paz, aunque finalmente fue él quien recibió la puñalada.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a dos menores de 15 y 16 años por su presunta implicación en la muerte de un hombre de 45 años, apuñalado durante la madrugada del lunes en Manresa, coincidiendo con la fiesta mayor de la localidad. La víctima intervino en una pelea entre dos grupos, recibiendo una puñalada mortal en el corazón. Aunque el suceso ocurrió durante el correfoc, los Mossos dudan que el crimen sucediera allí, ya que el aviso llegó a las 5 de la madrugada. Los menores serán trasladados a la Fiscalía de menores en Barcelona, y no se descartan más detenciones.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores, de 15 y 16 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años, que ha sido apuñalado el lunes de madrugada en Manresa (Barcelona), en plena fiesta mayor de la localidad. Según han confirmado a laSexta, los menores serán trasladados esta mañana de Manresa a la Fiscalía de menores en Barcelona.

El suceso tuvo lugar el lunes por la noche cuando se celebraba el espectáculo correfoc en Manresa. Aunque, según ha podido saber laSexta, los Mossos dudan de que el crimen se produjera ahí, ya que recibieron el aviso de herido en vía pública a las 5 de la madrugada.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que cuando se producía una pelea entre dos grupos, el hombre de 45 años intermedió para intentar poner paz, aunque finalmente fue él quien recibió la puñalada.

Cuando los agentes encontraron a la víctima en la calle, esta se encontraba inconsciente, pero tras varias maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida. El cuchillo que le clavaron le atravesó el corazón.

Por la tarde del martes los Mossos detuvieron en Manresa a dos jóvenes de 15 y 16 años, aunque no se descarta que haya más detenidos ya que podría haber más implicados en la pelea. Tal y como ha podido confirmar laSexta, esta mañana ambos serán trasladados a la Fiscalía de menores en Barcelona, donde se decidirá si los dejan en libertad o no.

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