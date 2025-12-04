El Supremo anula la indemnización a Laureano Oubiña al rechazar que la serie 'Fariña' vulnerase su honor e intimidad

El detonante El narcotraficante gallego emprendió en 2018 acciones legales contra la productora a raíz de una escena de sexo entre él y su mujer, Esther Lago (ya fallecida), en el primer capítulo de la ficción basada en el libro homónimo.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha decidido que la serie 'Fariña' no vulnera el honor ni la intimidad de Laureano Oubiña, anulando así la indemnización de 15.000 euros que Atresmedia, Bambú Producciones y Netflix debían pagarle. El tribunal argumenta que, aunque el personaje se identifica claramente con Oubiña, las escenas íntimas no afectan gravemente su derecho a la intimidad. Según el Alto Tribunal, las escenas son breves, no explícitas y se integran naturalmente en el relato sin representar hechos auténticos de la vida sexual del demandante. Por tanto, la creación artística prevalece sobre la supuesta afección a la intimidad.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado que la serie 'Fariña' vulnerase el honor y la intimidad de Laureano Oubiña, según ha podido confirmar laSexta. Además, se ha anulado la indemnización de 15.000 euros reconocida en su favor y que tenían que abonar Atresmedia, Bambú Producciones y Netflix.

El Alto Tribunal ha apuntado que la cuestión objeto de análisis "no se centra en la identificación del personaje con el demandante, que es indiscutible, sino en si las escenas íntimas representadas por los actores atribuyen de manera verosímil aspectos de su vida sexual" . En definitiva, "si esa atribución afecta de forma grave su derecho a la intimidad". De esta manera, ha concluido que "las escenas cuestionadas muestran conductas íntimas propias de una relación de pareja, pero su carácter no es especialmente explícito".

Así lo ha expresado en una nota del Gabinete Técnico en la que se detalla que "incluso la [escena] más intensa es extremadamente breve, los actores permanecen vestidos y solo se muestra la parte superior de sus torsos". "Todas las secuencias se integran de forma natural en el relato, sin adquirir especial significación dramática ni configurarse como elementos definitorios del protagonista", ha añadido, al tiempo que ha detallado, que tampoco "se presentan como episodios auténticos de la vida sexual del demandante".

Por tanto, se entiende que "estas circunstancias llevan razonablemente al espectador medio a entender que no se está ante una exposición real de la intimidad del demandante", sino ante una "recreación dramática que no pretende divulgar hechos auténticos relativos a su vida sexual". En este sentido, la sala ha expresado que "la eventual afección a su intimidad carece de la gravedad necesaria para prevalecer sobre la libertad de creación artística de los demandados".

El narcotraficante gallego emprendió en 2018 acciones legales contra la productora a raíz de una escena de sexo entre él y su mujer, Esther Lago (ya fallecida), en el primer capítulo de la ficción basada en el libro homónimo. Concretamente, reclamaba una desorbitada indemnización de un millón y medio de euros.

