Polémica por la construcción de un asentamiento de migrantes frente a una escuela infantil de Ceuta: "No creemos que sea la zona más idónea"

Los detalles Los alrededores del centro se han convertido en uno de los espacios en los que los migrantes han construido tiendas improvisadas. Incluso han llegado a abrir un hueco en las vallas de las obras para acceder al interior del recinto.

El inicio del curso escolar en Ceuta se ve marcado por la tensión debido a la entrada masiva de migrantes, lo que ha generado indignación entre los vecinos. Algunos migrantes han improvisado refugios cerca de escuelas infantiles, lo que ha llevado a los residentes a exigir una solución. Además, se está construyendo un asentamiento frente a una escuela, lo que preocupa a los vecinos por la proximidad a los niños. Mientras tanto, las jóvenes migrantes enfrentan una situación complicada: las menores han sido trasladadas a un centro, pero las mayores de edad han sido rechazadas, dejándolas sin refugio.

Comienza el curso escolar y algunos ceutíes no ocultan su indignación ante la situación que hay en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. "Si dicen que hay que hacer unos expedientes para expulsarlos, que monten un barco lleno de ordenadores (...) y a la pu** calle cuanto antes", ha expresado una vecina.

Los alrededores de una de las escuelas infantiles de la ciudad se han convertido en uno de los espacios en los que los migrantes se han refugiado durante estas semanas, construyendo tiendas improvisadas fuera o incluso abriendo un hueco en las vallas de las obras para acceder al interior del recinto, una situación para la que los vecinos piden una solución.

Además, frente a la escuela se está construyendo un asentamiento que debería estar operativo a partir de la semana que viene. "No creemos que sea la zona más idónea, rodeada de niños", critica una mujer. Los alumnos, de momento, han sido reubicados en otros centros a falta de una solución definitiva.

La otra realidad, la de las jóvenes migrantes

Esta es una de las realidades que se viven en las calles de Ceuta, mientras que la otra la protagonizan las jóvenes migrantes que no tienen "donde ir". Precisamente, las menores no acompañadas han sido trasladadas este sábado a un centro de El Tarajal, pero las mayores de edad han sido rechazadas y han tenido por sus propios medios al campamento donde han vivido el último mes, para descubrir que se estaba desmontando.

Se trata de un espacio gestionado por vecinos y ONG en el que había vigilancia y en el que las jóvenes se sentían relativamente seguras, pero ya no podrán refugiarse.

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