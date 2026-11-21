Los detalles La situación migratoria sigue siendo muy complicada en la isla. Este sábado, han llegado más de 60 subsaharianos, entre los que hay cinco mujeres y cuatro menores.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil localizaron un cayuco con 67 migrantes subsaharianos, incluidos cinco mujeres y cuatro menores, cerca de La Restinga, El Hierro. Tras recibir un aviso a las 8:00 horas, la patrullera Río Tajo y la Salvamar Navia confirmaron que el primer eco del radar era una falsa alarma, pero el segundo correspondía al cayuco, escoltado al Muelle de La Restinga. Este rescate ocurre una semana después de un récord en la Ruta Canaria, cuando se movilizaron ocho barcos para socorrer 14 cayucos con 1.488 personas, superando el registro anterior de 2020.

Salvamento Marítimo y Guardia Civil han localizado a primera hora de este sábado un cayuco que transportaba a 67 migrantes subsaharianos, entre los que había cinco mujeres y cuatro menores de edad, a quienes ha trasladado hasta El Hierro, tras casi cinco días sin llegadas a la isla.

Según ha informado el organismo estatal, ha sido sobre las 8:00 horas de este sábado cuando la Benemérita ha dado el aviso de que había detectado dos ecos en el radar en aguas próximas a La Restinga que podrían corresponder con una embarcación irregular.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife ha movilizado a la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y a la Salvamar Navia.

De esta forma, ambos barcos han comprobado que el primer eco era una falsa alarma, pero siguiendo el rastro del segundo han avistado un cayuco a las 8:50 horas que ha sido escoltado hasta el Muelle de La Restinga, donde han atracado sobre las 9:40 horas de este sábado.

Una semana del récord histórico de llegadas

Precisamente, el rescate de este sábado se produce una semana después de que Canarias viviese una jornada histórica de rescates de migrantes en el Atlántico, con ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil movilizados para socorrer a 14 cayucos con 1.488 ocupantes, la cifra más alta en un solo día en los 32 años de historia la Ruta Canaria.

Esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) como epicentro de las llegadas.

En ese operativo participaron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo -Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania- y dos patrulleras de la Guardia Civil -la Río Tajo y la Río Guadiato-, con desembarcos fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

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