Los detalles Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, han pedido salarios dignos, más recursos y que bajen los ratios de las clases. Además, han exigido que se eleve la inversión hasta el 6% del PIB.

Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, y 5.000, según Ustec·STEs, se manifestaron en Barcelona para exigir una educación pública de calidad y acceso a la vivienda. Los manifestantes criticaron a la consellera de Educación, Esther Niubó, y demandaron destinar el 6% del PIB al sector, aumentar salarios y reducir ratios en las aulas. Sindicatos educativos lideraron la protesta con una pancarta en defensa de la educación pública inclusiva y en catalán. La manifestación fue vista como un preludio a la huelga educativa del jueves, destacando la interconexión entre la crisis de vivienda y la educación. Además, se señalaron problemas persistentes como la climatización de aulas y el número elevado de alumnos, y se llamó a la movilización continua por una educación de calidad.

Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, y 5.000, según el sindicato Ustec·STEs, se han movilizado este sábado en Barcelona para reclamar una educación pública "de calidad", así como el acceso a la vivienda.

Durante la manifestación se han escuchado proclamas contra la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó. Además, los manifestantes han exigido que se destine el 6% del PIB al sector, un aumento de los salarios y una reducción de ratios en las aulas. Asimismo, han gritado "¡No són sardines, són nens i nenes!" ("No son sardinas, son niños y niñas") y "¡Sense habitatge no hi ha educació!" ("Sin vivienda no hay educación"), y han llamado a todo el mundo a sumarse a la huelga educativa de este jueves.

Sindicatos educativos han encabezado la protesta con una pancarta que defiende la educación pública "inclusiva, de calidad y en catalán". Al llegar a Sant Jaume, familiares de alumnos que han participado en la movilización han leído un manifiesto unitario y han protestado frente al Palau de la Generalitat para preguntar al Govern "cuánto dinero se embolsarán privatizando la educación y la sanidad" públicas.

Antes del inicio de la manifestación, la portavoz de Ustec·STEs, Iolanda Segura, ha criticado que Educación se presentara a la última reunión de mediación "sin propuestas sobre la mesa", y ha advertido que el acuerdo alcanzado en mayo no puede ser un punto y final, sino un punto y seguido. "La negociación tiene que tener continuidad. Tenemos que dar respuesta a qué recursos necesitan los centros educativos y cómo podrán disfrutar de ellos, de qué modo avanzaremos en la reducción de ratios, cuándo dejaremos de tener aulas inundadas cuando llueve y de qué modo podemos frenar el retroceso del uso del catalán", ha enumerado.

Por su parte, la secretaria general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, ha reivindicado que la lucha por la educación pública interpela a toda la sociedad y ha justificado unir la manifestación con sindicatos de vivienda porque "todo está entrelazado". "Por desgracia, van todas entrelazadas con un PSC que no se sienta a negociar en ninguno de los casos", ha lamentado Gené, que ha instado al Govern a hacerlo.

Preámbulo a la huelga del jueves

Desde la Intersindical Educació, Marc Martorell ha defendido que la manifestación de este sábado tiene que ser un preámbulo de la huelga del próximo jueves. "La crisis de la vivienda golpea doblemente porque rompe trayectorias del alumnado y expulsa a profesores que no pueden pagar un alquiler", ha manifestado.

Por otro lado, la secretaria general de la sección de Ensenyament de la CNT de Catalunya, Montse Luque, ha augurado un "éxito" el día de la huelga y ha defendido que debe ser el punto de partida de más protestas. Asimismo, también ha emplazado a todos los trabajadores a organizarse en sus centros de trabajo y así estar preparados.

Mismos problemas que el curso pasado

Desde la COS, su portavoz Dani Marcos ha afirmado que es necesario seguir organizados, ya que cuando han regresado a las aulas en septiembre se han encontrado los mismos problemas que el último curso, como la climatización de las aulas o el gran número de alumnos. "El día 26 seguiremos movilizados. Esto no solo va del personal docente y laboral, sino que va de toda una sociedad que debe alzarse por una escuela pública de calidad y en catalán", ha expresado Marcos, que ha pedido la libertad de tres personas que fueron encarceladas tras la manifestación de la huelga general.

Desde el Sindicat de Llogateres, su portavoz Tura Tremoleda ha recordado que este fin de semana hay convocadas más de 1.200 movilizaciones bajo un mismo lema: 'People over profit' para protestar contra el aumento del coste de la vida y el empobrecimiento de la sociedad. "Reclamamos unos servicios públicos de calidad y que los ricos paguen lo que les toca", ha manifestado Tremoleda.

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