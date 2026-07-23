La recaudación de los radares de las carreteras españolas aumenta un 14% en el último año

Los detalles El año pasado recaudaron una cifra de récord: casi 247 millones de euros, un 14% más de multas.

Con tantos desplazamientos durante el verano, los radares de la DGT están más atentos a quienes pisan de más el acelerador. El año pasado recaudaron una cifra de récord: casi 247 millones de euros, un 14% más de multas. En el kilómetro 326 de la A-7, en Alicante, está el radar que más multas pone

En el último año, los radares de la DGT recaudaron casi 250 millones de euros, un 14% más respecto a 2024. "No me extraña, si ves cómo conduce la gente y cómo ponen los radares, me parece que la gente conduce muy mal", afirman los conductores preguntados por laSexta Noticias.

Mientras que ahí, vigilando, están ellos que ni pestañean. "En alguna cuesta abajo, que de repente pasas de 120 y te ponen un tramo a 80", responde otra conductora.

Los radares que más han dejan un roto en la cartera son los de Valencia, Madrid o Cádiz, con una recaudación entre los 16 y 19 millones. Una cifra que contrasta con las carreteras en Ourense, Cáceres y Salamanca, donde la recaudación aunque también sigan siendo millones, no llega a los cinco entre los tres.

Aunque son más de 1.000, son 50 los radares que más sacan la foto. El oro se lo lleva uno en Valencia que ha llegado a 90.000 multas, seguido de otro en Alicante y, en tercer lugar, Navarra.

Año de récord, sí, con más recaudación. Pero si se saca más dinero, puede que sea porque nuestra velocidad también ha aumentado.

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