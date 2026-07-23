¿Es posible producir, gestionar y vender minutos de sol? Una start up estadounidense quiere intentarlo

Los detalles Una empresa estadounidense busca lanzar satélites con espejos gigantes capaces de redirigir la luz solar cuando en la Tierra ya es de noche. Una idea que tiene dividida a la comunidad científica.

Una empresa estadounidense, a través de la aplicación Reflect Orbital, busca lanzar satélites con espejos gigantes para redirigir la luz solar durante la noche. La startup pretende mantener la producción de energía solar sin necesidad de almacenarla, según explica Ben Nowack. Sin embargo, la comunidad científica está dividida. Bernardita Ried, astrónoma de la Universidad de Chile, advierte que el proyecto podría causar cambios irreversibles en el cielo y alterar los ritmos naturales de seres vivos. Reflect Orbital planea lanzar este año su primer satélite experimental para evaluar si puede iluminar la Tierra sin afectar la oscuridad del cielo.

Producir, gestionar y vender minutos de Sol. Es lo que se ha propuesto una empresa estadounidense a través de la aplicación Reflect Orbital.

Esta startup busca lanzar satélites con espejos gigantes capaces de redirigir la luz solar cuando aquí, en la Tierra, ya es de noche. "La luz del sol es la única razón por la que existen los huertos solares, y básicamente no hacen nada por la noche", afirma Ben Nowack, cofundador y CEO de Reflect Orbital.

Su objetivo es mantener la producción cuando los paneles solares ya no recogen esa energía del sol. "No tenemos que almacenar energía, podemos producirla", añade Nowack.

La venta a la carta de la luz solar tiene dividida a la comunidad científica. "El observatorio Europeo Astral y otras entidades, han demostrado que lamentablemente generaría cambios en el cielo irreversibles", asegura Bernardita Ried, astrónoma y física de la Universidad de Chile.

El observatorio Europeo Astral y otras entidades, han demostrado que lamentablemente generaría cambios en el cielo irreversibles. Advierten, además, que miles de espejos en órbita podrían alterar los ritmos naturales de animales, plantas y nosotros, los humanos.

Reflect Orbital prepara este año el lanzamiento de su primer satélite experimental. La prueba será si puede iluminar la Tierra sin cambiar para siempre la oscuridad del cielo.

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