Ahora

🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Objetivo: mantener la producción solar

¿Es posible producir, gestionar y vender minutos de sol? Una start up estadounidense quiere intentarlo

Los detalles Una empresa estadounidense busca lanzar satélites con espejos gigantes capaces de redirigir la luz solar cuando en la Tierra ya es de noche. Una idea que tiene dividida a la comunidad científica.

Una startup que busca lanzar satélites con espejos gigantes capaces de redirigir la luz solar

Producir, gestionar y vender minutos de Sol. Es lo que se ha propuesto una empresa estadounidense a través de la aplicación Reflect Orbital.

Esta startup busca lanzar satélites con espejos gigantes capaces de redirigir la luz solar cuando aquí, en la Tierra, ya es de noche. "La luz del sol es la única razón por la que existen los huertos solares, y básicamente no hacen nada por la noche", afirma Ben Nowack, cofundador y CEO de Reflect Orbital.

Su objetivo es mantener la producción cuando los paneles solares ya no recogen esa energía del sol. "No tenemos que almacenar energía, podemos producirla", añade Nowack.

La venta a la carta de la luz solar tiene dividida a la comunidad científica. "El observatorio Europeo Astral y otras entidades, han demostrado que lamentablemente generaría cambios en el cielo irreversibles", asegura Bernardita Ried, astrónoma y física de la Universidad de Chile.

El observatorio Europeo Astral y otras entidades, han demostrado que lamentablemente generaría cambios en el cielo irreversibles. Advierten, además, que miles de espejos en órbita podrían alterar los ritmos naturales de animales, plantas y nosotros, los humanos.

Reflect Orbital prepara este año el lanzamiento de su primer satélite experimental. La prueba será si puede iluminar la Tierra sin cambiar para siempre la oscuridad del cielo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"
  2. Última hora de los incendios en España | Perimetrado el incendio de Almorox (Toledo), que ha quemado 1.000 hectáreas, incluidas viviendas
  3. El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo
  4. El rompecabezas de la vivienda: las exigencias de Junts y PNV chocan con el decreto del Gobierno, que se abre a negociar
  5. Nuevo frente en la guerra de Irán: los hutíes de Yemen atacan petroleros saudíes por "violar" su bloqueo naval en el mar Rojo
  6. Una explosión por una fuga de gas en Barcelona deja una lengua de fuego ardiendo durante horas en Sants