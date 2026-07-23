Los incendios dejan ya 108.000 hectáreas calcinadas en España, cuatro veces más que en la misma época del año pasado

Los detalles España es el país de la UE con mayor superficie forestal quemada en lo que va de año, teniendo casi el triple que Francia, que es el segundo más castigado por el fuego con 42.810 hectáreas calcinadas.

Los incendios en España han devastado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en la misma época de 2025, según Sara Aagesen, Ministra de Transición Ecológica. La ministra destacó que, aunque no todos los incendios alcanzan la misma gravedad, se han registrado 1.900 en 2026, con cinco de especial relevancia activos actualmente. Aagesen pidió a las comunidades autónomas activar planes de prevención y extinción, y subrayó la importancia de actuar contra el cambio climático. También mencionó mejoras en los medios disponibles y expresó confianza en que el PP se sume al Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Además, instó a las comunidades a utilizar las ayudas para climatizar hospitales y colegios antes de la próxima temporada de calor.

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Si el año pasado fue grave, muy grave, con 350.000 hectáreas arrasadas, según datos de esta misma mañana hablamos de 108.000 hectáreas en lo que va de año en 24 grandes incendios", ha argumentado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.

Ante esta situación, ha advertido de la magnitud de los fuegos que afectan a superficies "mucho mayores de 500 hectáreas" y ha cifrado en 1.900 los incendios registrados en 2026. "No todos llegan al mismo nivel de gravedad, pero hay que pedir precaución máxima", ha indicado.

En la actualidad hay activos cinco incendios de "especial relevancia", según la ministra, en alusión a los de La Mierla y Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo y Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León y Borgohondo, en Ávila. A estos hay que sumar fuegos en Soria, Segovia y Huelva, como ha recordado la titular de Transición Ecológico.

Ante esta situación, ha realizado un llamamiento a las comunidades autónomas a activar los planes de prevención, vigilancia y extinción y a desplegar unos "servicios acompasados al riesgo", así como a actuar "frente al cambio climático que agrava muchísimo los incendios y los hace cada vez más complicados".

Por ello, ha incidido en la importancia de que desde las comunidades se "dimensionen los equipos" y sean conscientes de "los incendios que pueden tener en función de la masa forestal en su territorio.

Respecto a los medios disponibles por parte del Ministerio, ha cifrado en 600 los profesionales distribuidos en distintas partes del territorio que "operan los 365 días del año", y ha aludido a las mejoras realizadas para "dignificar una profesión que parecía poco importante". También ha mencionado el crecimiento de la UME respecto al número de activos que actúan en los incendios.

En cuanto al Pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el Gobierno, ha expresado su confianza en que el PP se sume al acuerdo "a la vista de lo que está aconteciendo este año y que está siendo dramático y especialmente complicado". "Negar la evidencia es negar la realidad de lo que está sufriendo este país", ha comentado Aagesen, quien ha destacado los "avances" para lograr un pacto que "tiene 15 ejes de actuación".

Ha aprovechado, además, para anunciar la próxima convocatoria en otoño de una nueva convención de Pacto de Estado frente a la emergencia climática y ha expresado su deseo de poder contar con la asistencia del PP.

Se ha mostrado, asimismo, optimista en cuanto a la posibilidad de firmar el pacto en esta legislatura, porque "es necesario y responsable y se necesita que el PP sea consciente de esa realidad.

Preguntada por el acuerdo de la Conferencia sectorial de Energía para financiar la climatización de hospitales y colegios, ha expresado su deseo de que las comunidades autónomas ejecuten las ayudas de 368 millones "antes de que llegue una nueva temporada de calor".

"Ellas (CCAA) tienen el dinero, ahora tienen que, con agilidad, lanzar la convocatoria", ha indicado Aagesen quien ha explicado que el acuerdo fue aprobado con el apoyo de todas las comunidades autónomas con la única excepción de Aragón. Según la ministra, el Gobierno aragonés se opuso al acuerdo al pretender incluir en las ayudas a los colegios concertados, además de los públicos.

España es el país de la UE con mayor superficie forestal quemada en 2026

España es el país de la Unión Europea (UE) con mayor superficie forestal quemada en lo que va de año, cerca ya de 120.000 hectáreas, casi el triple que Francia, el segundo socio comunitario más castigado por el fuego con 42.810 hectáreas calcinadas.

Después de Francia se sitúan otros dos países del sur de Europa: Italia, con 36.600 hectáreas, y Portugal, con 29.224 hectáreas. El cuarto puesto lo ocupa Rumanía (11.957 hectáreas).

Grecia, un país en el que los incendios son frecuentes, está muy lejos de esas cifras, ya que acumula 2.037 hectáreas quemadas en 2026, por debajo de Croacia (3.318 hectáreas).

Son muy inferiores las cifras registradas en los países del norte de Europa, incluso en los grandes como Alemania (1.911 hectáreas) o Polonia (1.458 hectáreas).

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