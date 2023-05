Tiko, un lince ibérico liberado a principios de mes en las tierras altas de Lorca, ha sido avistado este miércoles deambulando por el patio de una guardería de la localidad murciana en la que el animal se había 'colado'.

Según ha informado la Policía Local, los agentes han acudido tras recibir una llamada del centro educativo, en cuyo patio se encontraba uno de los cuatro linces liberados para su reproducción en el término municipal. De acuerdo con la Policía, el animal se encontraba en buen estado y pudo ser liberado de nuevo.

Así lo ha confirmado también la Consejería murciana de Medio Ambiente, que ha indicado a través de las redes sociales que Tiko "corre otra vez por el monte tras haber sido avistado esta pasada madrugada en un barrio de la ciudad de Lorca" y ha agradecido la actuación policial.

Qué hacer si ves un lince

Asimismo, la Consejería ha indicado que, en caso de avistar a un lince, hay que acordonar la zona sin acercarse y avisar al 112. En este sentido, también la Policía de Lorca ha recordado a la población de la ciudad el protocolo que debemos seguir si vemos un lince u otro animal protegido:

1. Acordonar la zona, no acercarse, no intentar atraparlo, para que no huya y poder capturarlo cuando se persone el servicio correspondiente.

2. Avisar, a través del 112, al centro de recuperación de fauna silvestre "el valle" y a los agentes medioambientales de Lorca.

Tiko es uno de los cuatro linces ibéricos liberados en la Región de Murcia en el marco del proyecto Life Lynxconnect para su reintroducción en la naturaleza. Fue liberado a principios de este mes en Lorca, tras la apertura del recinto que compartía con otro lince, Tahúlla, en el que ambos se encontraban aclimatándose a su nuevo hábitat. Posteriormente, fueron liberados otros dos ejemplares, Torrealvilla y Tejo.