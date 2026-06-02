El líder espiritual de Donald Trump visita España y comparte un discurso contra la homosexualidad o el aborto

Franklin Graham protagonizo un macroevento evangélico que se celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid. A cada una de sus vigilias asistieron más de 10.000 personas.

Este fin de semana se ha celebrado un macroevento evangélico en Madrid. El acto, llamado Festival de la Esperanza, ha tenido lugar en el Palacio de Vistalegre y ha tenido como protagonista al predicador Franklin Graham, conocido por ser aliado de Donald Trump.

José Luis Torá cuenta que el predicador "ha convertido Madrid en su corte evangélica". "Ha protagonizado dos vigilias multitudinarias y lo ha hecho en este contexto creciente en el este espíritu religioso empieza, cada vez más, a ocupar espacio público", añade.

El periodista indica que está generando debate el hecho de que estos líderes religiosos se acerquen a líderes políticos, como es el caso de Graham con Trump. "A Trump le gusta entregarse a estos cultos, a esos predicadores, a esas oraciones que, incluso, tienen lugar en el despacho oval", señala Torá. Pero Trump no es el único. Por ejemplo, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también es un político afín a estos cultos y que defiende los valores conservadores que defienden.

En Madrid, los asistentes al evento hicieron fila varias horas antes. Ahí se podían encontrar familias enteras y gente que venía, desde muy lejos, para poder ver al predicador. Al entrar, las 10.000 personas que asistieron a cada uno de los eventos encontraron pantallas gigantes y luces, algo más similar a un espectáculo que a una misa.

Graham no dudo en compartir sus ideas como su rechazo a la homosexualidad o el aborto. Su discurso era jaleado por los asistentes, que forman parte de un movimiento religioso que cada vez crece más en nuestro país.

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