Mari Carmen, vecina de Los Garres y Lages, asegura que el incendio "se podría haber evitado": "Esta zona está seca"

Desde Los Garres y Lages, una vecina asegura que "la cosa está muy complicada" por el incendio que cerca la localidad. Asegura que la Guardia Civil les ha dicho que "es peligroso estar en la calle" y que deben volver a sus casas.

El municipio de Los Garres y Lages, en Murcia, afronta momentos críticos por el incendio que está cercando sus casas. Más Vale Tarde consigue hablar con Mari Carmen, una vecina de la localidad, que explica cómo están viviendo esta situación límite.

"La Guardia Civil me está diciendo que apague el móvil y me vaya. Están un poquito nerviosos y es normal", comenta la mujer, que asegura que las llamas están quemando el monte más cercano al colegio.

"Está la cosa muy complicada", afirma Mari Carmen, que recalca las recomendaciones de las autoridades, entre ellas que se vayan para casa y que, si deciden desalojar, les avisarán.

En este sentido, apunta que la Guardia Civil le ha dicho que "es peligroso estar en la calle". Además, apunta que "hace un calor infernal" al haber hoy 41 grados en Murcia y cree que el incendio "se podría haber evitado, porque esta zona está seca". "Estamos muy nerviosos. Pensábamos que era poco, pero qué va", afirma.

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