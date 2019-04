La dramática lucha de Mariam para recuperar al hijo que le arrebataron: "No puedo verlo ni hablar con él, eso me mata"

No quiere pasar ni un día más sin verlo. Mariam Berete reclama a la Justicia que le devuelva a su hijo, que fue dado en preadopción hace dos años. "Quiero verlo y no puedo. Tener su foto, que tampoco puedo. Ni hablar con él, eso me mata", lamenta la joven. Ha pedido la nulidad del proceso y está a la espera de que la Audiencia de Cádiz decida el futuro del menor de cuatro años. "Voy a dar todo lo que merece: mi cariño y mi amor", destaca.

La defensa de Mariam considera que el Gobierno andaluz se sobrepasó. Cree que lo más adecuado hubiera sido un acogimiento simple, pero la Junta sostiene que lo dio en preadopción velando por el interés del menor, tras no encontrar a ningún familiar que pudiera hacerse cargo de él. "Había una madre en unas circunstancias de extrema vulnerabilidad al otro lado del Estrecho que no le permitían recuperar al menor que le había quitado", señala Esperanza Jorge Barbuzano, coordinadora de la Fundación 'Cruz B lanca Algeciras'.

El calvario de Mariam comenzó a los 14 años, cuando su tía la obligó a abandonar su Guinea natal para dar el salto a Europa. Por el camino fue víctima de varias violaciones, se quedó embarazada y dio a luz en Marruecos. Al poco tiempo, su tía la abandonó y secuestró a su hijo de 11 meses. Con él consiguió entrar en España. "Fue horrible cuando llegué a la casa y me dijeron que ni mi hijo ni mi tía estaban", recuerda.

Mariam nunca dejó de pensar en su hijo. Año y medio después de que su tía se lo arrebatara consiguió llegar a nuestro país. Desde entonces, no ha parado de luchar. Sólo quiere reencontrarse con él y recuperar el tiempo perdido.